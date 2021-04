«Во время разговора с президентом Азербайджана ранее я также воспользовался возможностью, чтобы поблагодарить его за финансовую поддержку Азербайджана в деле глобального ответа COVID-19, сотрудничество с ВОЗ, поддержку VaccinEquity и солидарности среди стран Движения неприсоединения».

Об этом на своей странице в Twitter написал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам главы ВОЗ, ранее он провел очень конструктивный диалог с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по поводу #VaccinEquity (кампании ВОЗ по справедливому распределению вакцин).

In my call with @presidentaz earlier this week, I also took the chance to thank him for 🇦🇿‘s financial support to the global #COVID19 response, collaboration with @WHO, advocacy for #VaccinEquity & solidarity among the Non-Aligned Movement members.https://t.co/gATCr43WQu

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 4, 2021