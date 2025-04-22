Правительство Израиля аннулировало визы на въезд для группы из 27 французских политиков, выступающих за признание палестинского государства. Это решение последовало вскоре после того, как Эммануэль Макрон заявил, что такое признание может быть оформлено в июне текущего года. Предложение французского президента вызвало резкую критику со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который назвал его «огромной наградой для терроризма».

Среди политиков, попавших под запрет Израиля, — члены двух партий левого толка, а также местные чиновники и мэры. В их числе депутаты Национального собрания Франсуа Руффен, Алексис Корбьер и Жюли Озенн, а также сенатор Марианн Маргат.

Депутаты были приглашены французским консульством в Иерусалиме с пятидневным визитом в Израиль и на Западный берег реки Иордан. Цель поездки — «укрепление международного сотрудничества и культуры мира». Однако за два дня до вылета израильские власти отменили визы, выданные за месяц в марте 2025 года.

В свою очередь, французские политики назвали запрет на въезд «серьёзным нарушением дипломатических отношений» и призвали Макрона отреагировать на уровне главы государства. В их заявлении говорится, что преднамеренное препятствование поездке избранных должностных лиц и парламентариев не должно остаться без последствий.

Отмена виз происходит на фоне растущей напряжённости между Израилем и европейскими чиновниками из-за войны в Секторе Газа. Недавно двум британским депутатам также отказали во въезде, обвинив их в намерении «распространять язык вражды». Израильские власти заявили, что депутаты исказили цели своего визита, а МИД Великобритании это решение «неприемлемым».

До этих инцидентов делегация Европарламента также отменила запланированную поездку в Иерусалим и Рамаллу после отказа во въезде французскому депутату Риме Хассан, ирландской парламентарке Линн Бойлан и двум представителям ЕС. Израиль объяснил это тем, что упомянутые лица «систематически выступают за бойкот Израиля», а также делают соответствующие заявления в соцсетях и СМИ.

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли поддержал позицию правительства Нетаньяху, заявив, что Израиль не обязан впускать на свою территорию иностранных должностных лиц, включая парламентариев, если те работают на бойкот и подрыв его легитимности.