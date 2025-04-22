Президент Франции Эмманюэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов осенью 2025 года.

Данную информацию приводит Bloomberg.

Отмечается, что французский лидер в последние несколько недель обсуждал данный шаг с кругом приближенных к нему лиц. Помимо осени 2025 года также рассматривается проведение парламентских выборов в 2026 году.

Обсуждения на данный момент носят лишь консультативный характер, окончательного решения принято не было.

Известно, что подобный шаг может не только пошатнуть относительную стабильность во Франции, но также позволить парламентской фракции правой партии «Национальное объединение» укрепить свои позиции и, вероятно, получить контроль над правительством.