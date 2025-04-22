Некоторые силы на Западе, в том числе в духовной среде, стараются восстановить отношения с Россией. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с предстоятелями Русской и Сербской православных церквей.

В пример он привел Папу Римского Франциска, умершего 21 апреля на 89-м году жизни.

«Вы упоминали о том, что происходит западнее от нас», — отметил президент, отвечая Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. «Мы все были свидетелями вашей встречи с Папой Римским, который в эти пасхальные дни ушел от нас. Это, мне кажется, тоже говорит о том, что на Западе есть еще люди, есть силы, и духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений», — заявил президент РФ.