В Азербайджан пришла очередная волна коронавируса. Во всяком случае, об этом свидетельствует ежедневный рост заболеваемости, растущее количество умерших, грядущий 5 апреля отказ от традиционной формы обучения в школах страны, и неприятно будоражащие воображение заявления в соцсетях, что больницы страны снова переполнены, многие организации перешли на удаленку, вот-вот закроют объекты общепита и магазины (кроме продуктовых и аптек). Получается, что всем нам грозит повторение жесткого локдауна. Ситуация ухудшается с каждым днем, и не только у нас в стране. Тенденция к ухудшению прокатись по всему миру.

В Германии ввели строгие ограничения на ночные собрания с пятницы, 2 апреля. А с апреля правила проведения закрытых встреч снова будут усилены.

В Чехии Министерство здравоохранения подписало соглашение с полицией, которая позволит обмениваться информацией о мерах карантина и изоляции. Информацию для сотрудников полиции будут предоставлять областные санитарные пункты. Сотрудники полиции смогут использовать информацию, например, во время проверок на дорогах. Также они могут сопровождать гигиенистов при осмотрах людей дома. Детали проверок будут согласованы на региональном уровне. В каждом районе проверки должны проводиться как минимум одним санитарным работником и одним сотрудником полиции. Они смогут проверить людей дома.

Если человека с назначенным карантином или изоляцией не найдут дома, он или она обнаружат в почтовом ящике письменное требование объяснить причины. В то же время полиция сама сможет проверять, например, если они останавливают транспортное средство на дороге, чтобы узнать, следует ли поместить кого-то из пассажиров в карантин.

В Италии коронавирусные ограничения будут продлены до конца апреля, и все регионы страны будут или «красными», или «оранжевыми» зонами. Об этом говорится в новом указе правительства, который начнет действовать с 6 апреля. Правительство оставляет за собой право еще раз пересмотреть правила до 30 апреля, не исключая смягчения меры, если будут соответствующие условия.

В период с 7 по 30 апреля все регионы Италии будут считаться красной или оранжевой зонами, двумя категориями высокого риска, а это означает только одно: не будет поездок между городами или регионами, никаких обедов в ресторанах или барах и никаких музеев.

Ученики старших классов по-прежнему будут проводить все уроки удаленно в красных зонах, а 25-50 процентов из них — онлайн в оранжевых зонах. Правительство также объявило об обязательном требовании о вакцинации медицинских работников. Тот, кто отказывается от вакцинации, может быть переведен, где это возможно, на должность, не связанную с контактами с пациентами. В противном случае выплата зарплаты им будет прекращена.

Франция тоже переживает третью волну коронавируса. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об усилении ограничений для противодействия пандемии ковида на всей территории страны. С 5 апреля на три недели закрываются школы. Планируется проведение одной недели общенационального удаленного школьного обучения, за которыми будут две недели весенних каникул.

В 19 регионах страны будут внедрены строжайшие меры, включая закрытие несущественных предприятий, физические упражнения в пределах 10 км от дома лица, и запрет на поездки в другие части страны без уважительных причин. Комендантский час с 19:00 остается в силе, и людей снова просят работать дома. Президент сказал, что «конец туннеля» видно, если люди будут уважать новые мероприятия.

Корреспондент «Минвала» побеседовала с азербайджанскими врачами на тему последней ситуацией с коронавирусом в нашей стране.

Врач-терапевт Нармин Ильтифат, считает, что локдаун необходим, так как ситуация вышла из-под контроля:

«В нашей клинике (клиника «Давинчи») путем тестирования и КТ ежедневно выявляют очень много заболевших. И не только в нашей, все коллеги из других медучреждений утверждают то же самое. Сотрудники больниц и модельных госпиталей готовы к резкому наплыву пациентов, и даже говорят о таком же цейтноте, который мы все пережили в прошлом году, когда больницы был переполнены. А потому считаю, что к локдауну мы все должны быть готовы. Он неизбежен», — отметила она.

Врач-иммунолог Гаджи Абдуллаев:

«Так или иначе люди будут подхватывать ковид, так как многие сквозь пальцы смотрят на гигиену и дистанцию. Кроме того, вирус мутирует, в страну проникают разные штаммы. Но утешает одно: на сегодняшний момент страна хорошо подготовлена к новой волне пандемии, у нас есть модульные госпитали, больницы оборудованы современной медицинской аппаратурой, врачи уже имеют достаточно опыта в борьбе с ковидом. Кроме того, стартовало вакцинирование и с каждым днем желающих привиться становится все больше. Все эти положительные факторы дают надежду на довольно быстрый и результативный исход волны коронавируса в Азербайджане».

Профессор Агиль Гейбулла:

«Если заболеваемость растет, естественно многие больные, зарегистрированные в реестре, идут в больницу. Пока что больницы не переполнены, как утверждают в соцсетях, но скоро дело может дойти до крайней точки: ежедневно около 1000 больных поступают в клинику, а по республике в общей сложности в больницах около 40 000 мест. Как правило, в стационарных условиях лечатся те, у кого ковид протекает в сложной форме. Те, кто в связи с легким течением болезни изолировался дома, ни в коем случае не должен забывать: нельзя заниматься самолечением. Если зафиксирован ковид, поликлиника прикрепляет врача, больному передается пакет с витаминами и жаропонижающими препаратами. Никакие народные средства, никакие интернет-советы от переболевших не должны стать «методом лечения». Запомните, коронавирус не у всех протекает одинаково, особенно у людей с хроническими заболеваниями, и потому никаких советов со стороны! Только врач имеет право лечить, наблюдать состояние и давать те или иные направления. Если при амбулаторном лечении сатурация падает, такие больные должны срочно обратиться в Скорую помощь, чтобы их срочно направили на стационарное лечение. Почему я настаиваю на том, что за ходом болезни, протекающей в амбулаторных условиях, наблюдать должны именно профессионалы? Если состояние неожиданно ухудшится, то при госпитализации больного у амбулаторного врача будет полный отчет о ходе и методах лечения, которые применялись по отношении к больному, когда он лечился дома. Если же человек, заболевший ковидом, не связывается с врачом, игнорирует предписания, ссылаясь на сильный иммунитет, то он очень рискует – на кону не только здоровье, но и его жизнь. Об этом не стоит забывать. Соблюдая правила и поведения, и гигиены, и вакцинации, и правильного лечения мы в скором времени сможем наконец победить коронавирус. Просто о самодеятельности следует забыть. Кроме того, если пациент вышел из стационарного лечения, то он все равно должен лечиться амбулаторно вплоть до полного выздоровления, и обязательно соблюдать дистанцию и носить маску. Многие склонны думать, что коронавирус отступает, если им переболеть. Но это не так. Результаты последних исследований доказывают и обратное. Так что расслабляться все равно не стоит».

Из сказанного следует, что всем гражданам страны следует запастись терпением. Ибо только терпение – ключи от обещанного рая. Без коронавируса.

Яна Мадатова

Minval.az