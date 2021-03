Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун пережила насилие в детстве, а также была на грани жизни и смерти несколько раз. Об этом она рассказала в интервью The New York Times.

Стоун детально поделилась откровенными воспоминаниями о своей жизни в книге The Beauty of Living Twice. Детство и юность актриса провела в Пенсильвании. Актриса призналась, что сексуальному насилию их с сестрой подвергал дед по материнской линии. По ее словам, насилие началось очень рано. Она также добавила, что дед постоянно угрожал убить ее.

Еще в книге Стоун рассказала что, подростком упала с лошади и получила серьезную травму шеи. А через несколько лет выжила после удара молнии. Более того, в 2001 году актриса перенесла тяжелый инсульт, после которого училась заново дышать и говорить.

Minval.az