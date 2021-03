Снять с мели контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале помогло полнолуние, которое вызвало сильный прилив. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на компанию Leth Agencies. В операции по снятию судна с мели участвовало 10 мощных буксиров.

Судно удалось снять с мели лишь частично. По данным сайта MarineTraffic.com, оно все еще находится в месте, где перегородило канал.

Минувшей ночью земснаряды выкачали порядка 27 кубометров песка и ила со дна рядом с контейнеровозом.

Компания Shoei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, сообщила, что двигатель судна не поврежден, и оно сможет продолжить движение после снятия с мели.

23 марта гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перекрыв один из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Так как судно заблокировало движение, ежедневно через канал не могут пройти товары на сумму 9,6 млрд долларов.

27 марта судно впервые удалось немного сдвинуть с места, а утром 29 марта его частично сняли с мели.

Ever Given следовал из Китая в Роттердам. Экипаж не пострадал. Длина контейнеровоза — 400 метров. Это больше, чем высота Эйфелевой башни.

Minval.az