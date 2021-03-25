Minval.az представляет интервью с известным российским актером и продюсером Юрием Ваксманом.

— Наше с Вами заочное знакомство началось с сериала «Боец», где Вы сыграли роль Фимы Левантовича. Этот образ был уже продуман Серовым или же создавался прямо на площадке?

— С режиссером Евгением Серовым мы оговорили характер. Дальше же очень многое родилось на площадке, импровизировали с партнерами, но в соответствии с задачами, которые ставил режиссер. Было много придумок – ситуация с мобильным телефоном, обзванивание родственников, диалоги.

Казалось бы – простая роль в эпизоде. Но! Эпизодическая роль трудна, и тем не менее важна чрезвычайно. Очень тяжело, когда предоставляется маленький участок пространства, в котором предстоит высказаться актеру, снимающимся в харАктерной роли . Это очень дорогого стоит. Сыграть яркий эпизод намного тяжелее, чем главную роль. И не просто сыграть, а так, чтобы тебя запомнили. Актер в эпизоде, если угодно – это стрелок с одним выстрелом. И если речь идет о сериале, надо сделать так, чтобы трехминутный эпизод запомнили на все двадцать или сколько – то там серий.

— Помимо того, что Вы актер, Вы еще и продюсер студии ЯрСинема, директор камерного театра, бизнесмен, ресторатор. Как распределяются между собой творческая и административная нагрузка?

— Конечно же, в первую очередь я актер. Соответственно и основное направление моей деятельности – это творческое. Все остальное можно рассматривать в виде сопутствующих приложений, которые работают на главную цель – на театр, на кино. Но в первую очередь – это поддержка театра.

— Есть такая точка зрения, что репертуарный театр, это обуза, он сковывает актерскую свободу. Согласны ли вы с подобной точкой зрения?

— Ни в коем случае. Это неправда. Я не согласен с этим. Более того, считаю, что самое большое завоевание не только России, но и всего постсоветского пространства – это прежде всего репертуарный театр. Я знаю, что в мире подобного направления практически нет. Даже в тех странах, которые шли по этому пути , от него отходят, оставив один – два государственных театра с репертуарной политикой. Я считаю, что огромное советское завоевание – именно репертуарный театр. И наш театр, которым я занимаюсь, хоть и частный, но тем не менее репертуарный. Здесь больше свободы, есть возможность создания этого самого репертуара. Антреприза это другое, свобода вроде бы и есть, но нет возможности творческого выбора, ибо нужно постоянно жить на коммерческой основе. Репертуарный же театр предоставляет возможность творческого роста.

— Есть несколько точек зрения на актерскую профессию, одни считают что актер должен соглашаться на любые роли, другие, что актер должен проявлять избирательность.

— Знаете ли, обе точки зрения имеют право на существование по одной простой причине. На первом этапе нашей актерской работы мы конечно стараемся ни от чего не отказываться – для того, чтобы набрать опыт, поработать в том или ином материале, что – то высказать. А дальше наступает второй этап, когда актер, который поднабрал некоторый опыт начитает более внимательно относиться к предлагаемому материалу, смотреть на него сквозь призму творчества. И здесь понятие «творчество» больше применимо к театру, ибо кино — более технологический процесс. В театре актер распределяет свою роль с начала и до финала, то есть проживает полную жизнь своего персонажа. В кино же несколько иначе, можно отснять финальную сцену, затем начальную, и тут актеру очень тяжело выстроить свою работу. Очень тяжело. И как ни странно это прозвучит – кино и театр два совершенно разных вида искусства. Браться за все подряд можно было в советское время, когда плохие сценарии были редкостью. Сейчас, к сожалению, процентов 80 – 90 того, что мне предлагают – огромные сериалы с очень плохим содержанием. Сохраняя себя, некоторые научились отказываться. Я стараюсь ни от чего не отказываться, ибо мне это интересно. И есть еще момент – мне надо содержать театр, поэтому я частенько соглашаюсь, чтобы заработать денег и поддержать свой театр на плаву.

— В идеале любой актер должен быть универсальным настолько, чтобы совладать с любой ролью. В жизни же у каждого актера есть определенная тема, на которой наступает творческий резонанс, и можно так подать играемый образ, как не сделает никто другой.

— Для меня это тема маленького человека. Тема не нова. Это Чарли Чаплин, это Леонов. Человек, который не защищен перед днем сегодняшним. Это было и вчера, и позавчера, это будет продолжаться завтра. Обычный человек, который живет обычной жизнью. Он маленький в своей работе, в своих поступках, но он большой в своих решениях и в принятии таких решений. Тема маленького человека – вечная тема в искусстве. И я думаю, что в этой теме я могу что — то сказать. Может даже что – то совершенно новое, неожиданное. И это моя ниша.

— Отслеживаете ли Вы работы Ваших коллег по актерскому цеху?

— Да, стараюсь быть в курсе актерских работ. Но к чести своей — я никогда не обсуждаю своих коллег. Я уважаю всех, кто осознает, что это за труд. Я знаю, от чего зависимы сегодня мои коллеги. От режиссеров, от сценариев. Я никого не осуждаю. Даже самый гениальный и талантливый актер, умеющий работать самостоятельно все равно зависит от режиссера и от сценария. Когда я вижу хорошую работу, даже не будучи знаком с актером стараюсь найти его телефон, позвонить, и сказать какие-то слова о его работе. Я никогда не говорю ничего плохого, но хорошее – обязательно. Мы живем короткую жизнь, и сказать человеку, коллеге, какие-то приятные вещи, как мне кажется, надо. Высказать свое мнение, поддержать, я считаю необходимо.

Сегодня много такого, что мне не нравится. Не потому, что я ретроград, живу воспоминаниями о прошлой жизни, часто вспоминаю замечательное советское прошлое с точки зрения искусства. К сожалению, в современных сериалах порой присутствуют моменты, которые допускать нельзя. Конкретно называть никого не буду, понимаю, что на создание расходуется много физических сил, времени, могу сказать, что просто отношусь с пониманием.

— Иногда можно слышать новости, что те или иные актеры изъявляют свою гражданскую позицию, подписывают какие-то петиции. Порой отдельные политические деятели используют в своих интересах образы, созданные актерами. Как по-Вашему, должен ли актер принимать участие в общественно-политической жизни страны, или политикой должны заниматься политики, а актеры должны исполнять роли. Наш с вами общий знакомый Дима Марьянов говорил, что актерская профессия должна быть вне политики. Согласны ли Вы с этой точкой зрения?

— Конечно плохо, когда актер лезет в политику. Актер должен высказывать свое мнение, но через творчество. У него для этого есть материал. К примеру масса хорошей поэзии, посредством которой можно прекрасно донести свою мысль. Не надо актеру соваться в политику. Ибо легко можно оказаться заложником политической ситуации. Представьте, когда крупный серьезный артист вдруг начинает высказываться за какую-то партию, это по меньшей мере вызывает удивление. Хочешь что-то сказать, у тебя для этого есть целая сцена, телевизор. Высказывайся, но через творчество. И ни в коем случае не переходи на личности коллег, которые имеют другое мнение. Это не имеет к профессии никакого отношения!

— Можете ли припомнить разного рода курьезные ситуации, произошедшие с Вами на съемочной площадке или в театре?

— Смешных моментов всегда много, да разве их все упомнишь? (смеется) Вот казалось бы серьезная работа – сериал «Отряд Кочубея», события 1941 года. Тем не менее было много приятных и веселых минут. Много смеха, совершенно потрясающая атмосфера, в то время еще молодые артисты Саша Робак, Макс Лагашкин, Макс Литовченко, Вова Зайцев много легкости, задора, и это несмотря на то, что речь шла о о 1941 годе. По большому счету на каждой картине возникают юморные моменты, их так много, что все и не упомнить.

— Как Вы любите проводить свой досуг?

— Люблю хорошую компанию, посидеть, выпить, поесть (смеется). Это мой досуг. Люблю угощать. Люблю, чтобы все сидели за столом, что-то вспоминали, пели. Чтобы выпивали. Но выпивали красиво, чтобы в воздухе витало ощущение радости, единства. Для меня это очень важно. Люблю полежать дома на диване. Люблю путешествовать. Приехать в какую-нибудь страну, попить кофе, посидеть на улице, погулять… Хотя признаться я не люблю долго гулять, обычно чередую с отдыхом, к примеру посидеть в каком-нибудь симпатичном месте. Вот это для меня и есть самый любимый отдых. А лазить по горам и ходить по экскурсиям – уж увольте! (смеется).

— Доводилось ли Вам бывать в Баку?

— К моему огромному сожалению я ни разу не был в вашем городе. Но у меня близкий друг и мой крестный – бакинец. У него и вся родня в Баку. И я слышу о Баку сказочные рассказы. Я жду возможности, чтобы попасть к вам — может придется посниматься, в может просто приехать отдохнуть. Я даже мечтал со своим театром проехать по Закавказью. Очень люблю азербайджанскую кухню, иногда захожу в «Каретный двор» — есть такой ресторанчик в Москве, от вашей баранины просто в восторге!

— Блиц. Любимое литературное произведение, любимая музыка, любимый фильм.

— К любимой музыке отнесу Эннио Морриконе и Микаэла Таривердиева. Любимое кино – все, что касается Вуди Аллена и Стивена Спилберга, из советского кино люблю фильмы раннего Никиты Сергеевича Михалкова – «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Раба любви» люблю фильмы режиссеров Велединского и Хлебникова, они как бы одной крови со мной. Что до литературных произведений – в поэзии для меня любимым автором остается Пастернак, а в прозе – вся русская классика.

— Ваши пожелания себе, своим зрителям, читателям этой публикации.

— Хочу пожелать, чтобы люди не жили категориями справедливости – ее просто нет. У каждого своя справедливость. Спор возникает тогда, когда каждый высказывает свою точку зрения. И каждый прав по – своему. Жить надо категориями любви. Просто любви. Любите друг друга и все будет замечательно! Находите компромиссы, не идите на конфликты. Обязательно находите точки соприкосновения. Умейте выслушивать оппонента и находить в себе силы его за что – то зауважать. Тогда и мир станет лучше!

М. Шахбази

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