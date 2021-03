В американском городе Боулдер, штат Колорадо, произошла стрельба у супермаркета King Soopers, погибли десять человек, в том числе один полицейский. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на местное управление полиции в Twitter.

По данным правоохранителей, мужчина открыл стрельбу рядом с супермаркетом, а затем переместился внутрь магазина. Первым на вызов прибыл 51-летний полицейский Эрик Тэлли, он погиб от пули стрелка.

Злоумышленник получил ранение в перестрелке с копами, его задержали. Следствие установит мотивы стрелка, а также то, были ли у него сообщники и какой тип оружия он использовал при нападении.

The police have caught an active shooter after several shootings at a supermarket of Boulder, Colorado, USA. Boulder police confirm ‘multiple’ people were killed in mass shooting, with a person of interest in custody and no details of motive at this time. pic.twitter.com/fL1q4lC86E

— Smriti Sharma (@SmritiS24856750) March 23, 2021