Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал грузинские политические партии прийти к согласию и действовать в интересах населения страны.

«Мы призываем все политические партии в Грузии взять на себя ответственность, чтобы действовать в интересах грузинского народа и прийти к политическому соглашению, которое необходимо для преодоления стоящего перед ними вызова», — сказал Боррель журналистам в понедельник.

Политический кризис в Грузии возник из-за отказа большинства оппозиционных партий признавать результаты состоявшихся 31 октября прошлого года парламентских выборов. Оппозиция требует проведения новых выборов, а в правящей партии считают это невозможным и призывают оппозиционеров войти в парламент. Кроме этого, представители оппозиции требуют освобождения политзаключенных.

В свою очередь грузинские власти заверяют, что никаких политических заключенных в стране нет. 1 марта посетивший Тбилиси председатель Евросовета Шарль Мишель призвал грузинские политические силы к диалогу. Позже он назначил Даниэльсона посредником в диалоге грузинских политических сил.

Между тем, как заявил журналистам председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе, правящая партия готова продолжать переговоры с оппозицией, так как не заинтересована в эскалации, которая может помешать развитию страны.

«В этом случае могу сказать, что взгляды общества, властей и Евросоюза, наших основных партнеров совпадают», — отметил Талаквадзе.

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