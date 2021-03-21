14 марта 2021 года группа из 15 человек погрузилась в глубины пещеры Ломбривс в департаменте Арьеж на юго-западе Франции в рамках эксперимента Deep Time.

Ломбривс — популярная туристическая достопримечательность, сам по себе поход в пещеру не является чем-то необычным. Но уникальной эту экспедицию делает то, что отобранные 15 человек не туристы и не спелеологи, а добровольцы в научном эксперименте, уточняет National Geographic. Они согласились жить глубоко внутри пещеры в течение 40 дней без мобильных телефонов и любых других устройств, которые могли бы соединить их с внешним миром. Они будут оставаться в пещере на протяжении всего эксперимента, под поверхностью земли, без естественного освещения.

Мужчины и женщины, принявшие участие в эксперименте, находятся в возрасте от 27 до 50 лет, имеют разное географическое и профессиональное происхождение и отличаются хорошим физическим и психическим здоровьем.

Основная цель эксперимента Deep Time состоит в том, чтобы отследить и проанализировать, как длительное пребывание под землей влияет на человеческий разум и тело.

Deep Time — детище Кристиана Клота, исследователя франко-швейцарского происхождения. Он заявил, что решил проспонсировать этот проект и поучаствовать в нем самостоятельно, наблюдая за воздействием изоляции на жизнь людей во время пандемии COVID-19.

Клот давно изучает влияние необычных условий окружающей среды на человека. Он уже участвовал в эксперименте, где подвергался воздействию экстремальных температур и погодных условий.

«В пещере оборудованы три отдельных жилых помещения: одно для сна, одно для проживания и одно для проведения исследований топографии, флоры и фауны. Последнее упражнение поможет участникам исследования оставаться мысленно активными и вовлеченными в миссию – мы не хотим допустить, чтобы влияние психического расстройства или явной скуки исказило целостность исследования», — заявил Кристиан Клот.

В пещеру завезли около четырех тонн пищевых запасов, а также динамо-машину с педальным приводом, которая будет использоваться для производства электроэнергии для искусственного освещения.

Температура в жилых помещениях составляет около 12 градусов по Цельсию, а уровень влажности — около 95 процентов. Волонтеры должны будут одеваться соответствующим образом. В течение всего их пребывания под землей физиологическое состояние и реакции добровольцев будут тщательно контролироваться группой ученых на поверхности.

По словам организаторов исследования, участники эксперимента оснащены датчиками с самыми современными исследовательскими инструментами. «Участники пройдут строгий протокол, который оценит, как их мозг и тело управляют и генерируют новую синхронизацию времени, пространства и общества».

Полученные результаты могут быть полезны для ученых и инженеров, участвующих в планировании будущих космических миссий. Также эксперимент Deep Time может быть актуален для тех, кто хочет узнать больше о влиянии длительной изоляции на персонал подводных лодок и горнодобывающие команды.

«Жизнь в глубине пещеры без естественного освещения похожа на жизнь в открытом космосе, на глубине моря или в горнодобывающей среде, и все они влияют на наши биологические часы и наши циркадные ритмы сна», — говорится в заявлении авторов исследования.

Были и другие эксперименты, в которых люди оставались под землей в течение длительных периодов времени. Например, французский геолог Мишель Сиффр провел в 1972 году провел в пещере шесть месяцев, будучи полностью изолированным от внешнего мира и не имея возможности отслеживать время.

Во время этого и других экспериментов он обнаружил, что жизнь под землей может вызвать значительные изменения в работе циркадного ритма человека, который определяет, как долго человек спит и бодрствует. Со временем цикл бодрствования и сна Сиффра постепенно удлинялся, так что к концу его пребывания под землей он оставался бодрствующим и активным в течение 36 часов, а спал от 12 до 14 часов.

Это изменение исказило его ощущение времени в целом, заставив его поверить, что с начала эксперимента прошло гораздо меньше времени, чем было на самом деле.

Как и в большинстве экспериментов, усилия Сиффра были сосредоточены в первую очередь на биологических эффектах искажения времени и сенсорной депривации. Но французский эксперимент Deep Time гораздо шире по своим целям и направлениям.

Среди вопросов, на которые исследователи хотят найти ответы, значатся:

Как мозг воспринимает и переживает время, и как эта концепция будет меняться и развиваться по мере продвижения эксперимента?

Как на людей психологически повлияют ограниченные сенсорные условия, временные искажения и длительное времяпрепровождение с незнакомцами в замкнутой среде?

Будет ли длительное пребывание в замкнутой среде вызывать изменения в экспрессии генов?

Какое влияние будет иметь постоянная жизнь под землей на ритмы сна и физиологическое функционирование в целом?

Как участники исследования будут организовываться в социальном и пространственном отношении?

Эксперимент Deep Time поддерживается множеством исследовательских институтов и лабораторий во Франции, Швейцарии, других европейских странах, а также Китае. Международные лаборатории будут обмениваться данными и результатами своих анализов на благо всего научного сообщества, сообщают авторы исследования.

В качестве бонуса: Джефф Лонг — «Преисподняя».

Minval.az