Бывший помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал высказывание президента США Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Политолог попросил Суркова прокомментировать выпад Байдена в отношении российского лидера «На этот вопрос даже не знаю, что и ответить. Вот если бы меня спросили: «Do u know that old chap Joe is mothafucka?» («Вы знаете, что старик Джо — ублюдок?», то я бы ответил: «Oohoo, I do»», — сказал он, пародируя беседу президента США с журналистом ABC.

Minval.az