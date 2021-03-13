Двое военнослужащих ВС Азербайджана, получившие тяжелые ранения в боях за освобождение родных земель от армянской оккупации, продолжают лечение в городе Бурса на северо-западе Турции, передает «Анадолу».
Военнослужащие проходили лечение в Азербайджане и позже были доставлены в Турцию по линии фонда YAŞAT, созданного для помощи семьям павших и ветеранов войны.
Два участника карабахской войны проходят ныне в Бурсе курсы физиотерапии и реабилитации.
31-летний сержант Иршан Ханалиев рассказал агентству «Анадолу», что получил осколочное ранение в результате разрыва снаряда. Осколок попал в позвоночник героя.
«После взрыва я перестал чувствовать ноги. Друзья оттащили меня с передовой и доставили в больницу. В Азербайджане я находился под наблюдением врачей четыре месяца, а затем был доставлен в братскую Турцию», — рассказал Ханалиев.
По его словам, врачи уверены, что для полного восстановления функций нижних конечностей нужно время и курс лечения.
«Слава Всевышнему, лечение проходит успешно. 26 февраля меня привезли в Бурсу. Здесь созданы хорошие условия, я верю в то, что выйду из медучреждения самостоятельно», — сказал сержант.
Ханалиев также поблагодарил Турцию за поддержку и помощь.
«Спасибо большое. Турция – братская страна. Два государства — одна нация», — сказал азербайджанский военнослужащий.
Двадцатилетний сержант Роял Керимов участвовал на войне наравне с отцом и братом.
В ходе одной из наступательных операций Керимов попал в окружение.
Азербайджанский военный рассказал, что прямо на его глазах гибли боевые товарищи.
Роял Керимов получил пулевое ранение и почувствовал, что ноги немеют. «Меня прооперировали в одной из больниц, затем перевели в другую. Я не мог даже разговаривать, только двигал головой. Сейчас уже намного лучше. Мы не чувствуем себя в Бурсе чужими», — сказал военный.
Врачи сообщили, что полное восстановление военных потребует длительного лечения.