Двое военнослужащих ВС Азербайджана, получившие тяжелые ранения в боях за освобождение родных земель от армянской оккупации, продолжают лечение в городе Бурса на северо-западе Турции, передает «Анадолу».

Военнослужащие проходили лечение в Азербайджане и позже были доставлены в Турцию по линии фонда YAŞAT, созданного для помощи семьям павших и ветеранов войны.

Два участника карабахской войны проходят ныне в Бурсе курсы физиотерапии и реабилитации.

31-летний сержант Иршан Ханалиев рассказал агентству «Анадолу», что получил осколочное ранение в результате разрыва снаряда. Осколок попал в позвоночник героя.

«После взрыва я перестал чувствовать ноги. Друзья оттащили меня с передовой и доставили в больницу. В Азербайджане я находился под наблюдением врачей четыре месяца, а затем был доставлен в братскую Турцию», — рассказал Ханалиев.

По его словам, врачи уверены, что для полного восстановления функций нижних конечностей нужно время и курс лечения.

«Слава Всевышнему, лечение проходит успешно. 26 февраля меня привезли в Бурсу. Здесь созданы хорошие условия, я верю в то, что выйду из медучреждения самостоятельно», — сказал сержант.

Ханалиев также поблагодарил Турцию за поддержку и помощь.

«Спасибо большое. Турция – братская страна. Два государства — одна нация», — сказал азербайджанский военнослужащий.

Двадцатилетний сержант Роял Керимов участвовал на войне наравне с отцом и братом.

В ходе одной из наступательных операций Керимов попал в окружение.

Азербайджанский военный рассказал, что прямо на его глазах гибли боевые товарищи.

Роял Керимов получил пулевое ранение и почувствовал, что ноги немеют. «Меня прооперировали в одной из больниц, затем перевели в другую. Я не мог даже разговаривать, только двигал головой. Сейчас уже намного лучше. Мы не чувствуем себя в Бурсе чужими», — сказал военный.

Врачи сообщили, что полное восстановление военных потребует длительного лечения.

Minval.az