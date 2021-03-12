Возрождение освобожденного Карабаха входит в новую стадию. В Азербайджане разработаны карты 13 рудных месторождений в Карабахском экономическом районе. О какой именно руде идет речь, не сообщается, но эксперты напоминают: на оккупированных азербайджанских землях находится немало богатых месторождений золота. Азербайджанское правительство уже подписало контракты на проведение буровых работ на золоторудных месторождениях в Зангелане и Кяльбаджаре —правда, для начала работ надо подождать разминирования. Словом, бизнес набирает обороты.

Но на этом фоне заметно оживились и компании, которые еще недавно принимали самое активное участие, а вернее, соучастие в грабеже природных богатств Азербайджана на ранее захваченных землях. По данным Кабинета министров, более 50 фирм и компаний, занимавшихся ранее незаконной деятельностью на оккупированных азербайджанских землях, направили властям нашей страны письмо с извинениями и клятвенно заверили, что впредь ничем таким заниматься не будут. И это, скорее всего, правда — оккупации азербайджанских земель положен конец.

Понятно, что этим проштрафившимся компаниям очень хочется и избежать судебных исков за грабеж чужих богатств, и неизбежных в таком случае финансовых и репутационных потерь. Но не только.

Интерес к азербайджанскому золоту, если верить российским источникам, обозначила компания «Lydian Armenia» — ереванская дочка британского оффшора «Lydian International».

А вот это уже совсем интересно. Да, в отличие, к примеру, от местной Valleks Group или российской GeoProMining, работавшей во время оккупации Кельбаджарского района на месторождении Союдлю («Зодский рудник»), Lydian в грабеже природных богатств Азербайджана как бы не замечена. Правда, за ней тянется слишком уж густой след внутриармянских политических скандалов. Эту компанию связывают с президентом Армении Арменом Саркисяном — бывшим послом Армении в Лондоне, наконец, «Lydian Armenia» просто не дали работать на Амулсарском руднике, на разработку которого она и подписала контракт — из-за протестов экологов, правозащитников, феминисток и прочих гражданских активистов, за чем безошибочно угадывался передел собственности по политическим мотивам. Но со всем этим пусть разбираются граждане Армении. Для Азербайджана важно другое. Во-первых, нет ясности, что означает «утечка» по поводу желания Lydian Armenia работать в Азербайджане — это действительно бизнес-проект или же очередной ход во внутриполитическом скандале. А во-вторых, и «в-главных» , непонятно, почему заявка озвучена от имени «Lydian Armenia», а не головного «Lydian International». Сама по себе ситуация, когда на ранее оккупированных азербайджанских землях собирается работать именно ереванская дочка британского оффшора, выглядит как минимум двусмысленно.

Другой вопрос, что и покаянное письмо полусотни фирм, ранее замеченных в грабеже азербайджанских природных богатств, и тем более утечка по поводу Lydian Armenia слишком уж похожи на «пробный шар» и проверку «тыком», готов ли Азербайджан допустить к золотому пирогу компанию с армянским «бэкграундом» до того, как с Ереваном будет подписан полноценный мирный договор.

А это значит, что на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана стартует впечатляющая «золотая гонка» — не такая зрелищная, как те, что описывал Джек Лондон, но зато ставки здесь куда выше. И в Армении, где уже знают «вкус» азербайджанского золота, совершают прямо-таки немыслимые виражи и «маневры отчаяния», пытаясь втиснуться хотя бы в «последний вагон» стремительно уходящего «золотого эшелона» — просто потому, что экономика неумолимо «схлопывается», и «золотые инъекции» ей бы точно не помешали.

Только вот Еревану и его бывшим соучастникам по грабежу азербайджанского золота лучше не суетиться. И не тешить себя напрасными надеждами. Легальную добычу золота не ведут с теми, кто еще вчера делал это нелегально.

Нурани

Minval.az