Какая новая угроза возникла, что российская сторона быстро разместила контингент в Тавуше? Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель аналитического центра «Энакет» Тигран Абрамян.

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«У министра обороны Армении 2-3 раза был повод сказать, что есть договоренность с Россией относительно дислокации российской пограничной группы на участке Горис-Капан Сюникской области. Конечно, необходимость в этом есть.

Но ни министр обороны, ни чиновник правительства не поясняют, на основе каких договоренностей и с какой целью российские военнослужащие отправились несколько дней назад в Тавуш.

В конце концов, какая новая угроза, вызов появились, что российская сторона быстро разместила контингент в Тавуше?

Кстати, пока неясно, какого характера службы будут нести российские военнослужащие, их присутствие носит краткосрочный или долгосрочный характер.

Вопрос не в том, что присутствие российского контингента вызывает какую-либо проблему, а в том, что есть опасения, что власти вновь находятся в тайных сделках, и пока не ясно, какую цену заплатит на этот раз гражданин Армении.

Двусторонние, многосторонние соглашения Армении и России дают возможность двум странам глубинно развернуть военное сотрудничество, но наше общество должно знать об этом в официальных кругах, а не расспрашивая российских военнослужащих в различных населенных пунктах Тавуша.

МО Армении, различные официальные каналы власти любят организовывать «парады опровержения», однако пребывание российских военнослужащих в Тавуше муссируется несколько вещей, даже есть фотографии в сети, отмечаются места дислокации, но власти продолжают молчать/скрывать».

Minval.az