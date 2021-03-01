Азербайджанские, и не только азербайджанские, эксперты продолжают самым пристальным образом анализировать и комментировать пресс-конференцию президента Ильхама Алиева: четыре часа ответов на вопросы, на четырех языках, с отточенными формулировками, жесткими месседжами, четко выверенной позицией…

Одним из запоминающихся эпизодов стал и ответ президента на провокационный вопрос иранской журналистки в синем платочке — относительно мифических «террористов», будто бы участвовавших в карабахской войне. К тому же дамочка еще и не смогла внятно ответить на вопрос, из какого источника она почерпнула эти «сведения».

Отметив, что вопрос звучит как обвинение, глава государства подчеркнул: «Вы не можете указать источник. Обвинять кого-то легко. Вы можете задать это в виде вопроса, но суть от этого не меняется. Стоять за своими словами сложнее. Вы говорите сообщения, но на какие источники ссылаетесь? Если бы вы в своем вопросе назвали источник, то я мог ответить подробнее. Данных, которые вы отметили в вашем вопросе, не существует. Никакой информации, улик и доказательств, связанных с участием террористических групп во время войны, нет. Это – целенаправленно вымышленная история, и я сожалею, что такой вопрос задает журналист из дружественной страны. Обычно подобные вопросы обвинительного характера бывают от других стран. В операциях за освобождение земель никакие террористы не участвовали. Эту победу одержала Азербайджанская армия». То есть провел очередной «мастер-класс» ответов на провокационные вопросы.

Конечно, дамочке из иранского агентства «Мехр», да и тем, кто командировал ее на эту пресс-конференцию именно с таким вопросом, стоило бы накануне по крайней мере просмотреть видеозаписи многочисленных интервью. Тогда бы там уяснили, как президент Азербайджана отвечает на такие дешевые наскоки, не на собственном опыте и избежали публичного ляпа и не менее публичного урока от президента Азербайджана, что такое ответственность и профессионализм в журналистике.

Но…только ли о журналистском «ляпе» идет речь?

Намеренно оставим в стороне конспирологические гадания, насколько вопрос иранской журналистки связан с сообщением другого иранского агентства — IRNA, согласно которому, иранские спецслужбы «ликвидировали» двух лиц, которые, по их данным, планировали теракт в городе Пиршахар, и изъяли автомат Калашникова, боевую гранату и боеприпасы, идет ли речь о реальном раскрытом заговоре или же это очередная провокация спецслужб, которую затем попытаются «развернуть» против соседних с Ираном стран. Вспомним другое: в ре же дни в громкий скандал угодила иранская дипломатия. Посол Ирана в Ираке Ирад Масджеди в интервью агентству Rudaw заявил, что, оказывается, Турция, проводя на территории Ирака военную операцию, ну до ужаса нарушает иракский суверенитет, и так осмелел, что потребовал от Анкары вывода войск.

Поясним: не понравилась иранскому дипломату операция турецкой армии против террористов РКК на севере Ирака под кодовым названием Pençe Kartal-2 («Коготь орла»). Подводя ее итоги, министр обороны Турции Хулуси Акар, напомним, заявлял: «Террористической организации РКК был нанесен тяжелый удар в районе, который террористы считали «неприступным». Все цели террористов в зоне, площадью в 75 км в ширину и 25 км в глубину, были успешно уничтожены. Главари террористической организации осознают, что им уже негде скрыться».

Реакция официальной Анкары последовала тут же. Посла Ирана в Анкаре Мохаммада Фаразманда вызвали в МИД Турции и вручили ноту протеста в связи с заявлениями его коллеги в Багдаде. «Мы категорически отвергаем обвинения, высказанные послом Ирана в Ираке. Турция ведет борьбу с террористической группировкой, угрожающей стабильности Ирака. Мы рассчитываем на иранскую поддержку в борьбе с террором», — сообщили в МИД Турции. Еще резче выступил посол Турции в Ираке Фатих Йылдыз: «Посол Ирана – последний, кто может читать Турции нотации об уважении иракского суверенитета». Намек, что Тегеран превратил Ирак в своего сателлита, получился слишком прозрачны, чтобы его не могли не заметить.

А вот это уже серьезнее. Потому как посол Ирана в Ираке — назовем вещи своими именами — взял под защиту террористов. И тут уже неважно, привыкли ли в Иране считать Ирак своим «задним двором» или «личным огородом» и насколько были обижены, что Турция не стала испрашивать у них разрешения на то, чтобы «раскатать» базы РКК в иракских горах, или же Тегеран перешел к открытой «игре на понижение» влияния Турции в регионе и решил, что здесь все средства хороши. И вот на этом фоне поиски мифических «террористов» в исполнении иранской журналистки уже напоминают классический ответ на вопрос, кто громче всех кричит «Держи вора!» Особенно на фоне памятного инцидента в вилайете Ван в октябре 2019 года, когда боевики РКК обстреляли турецкий пограничный наряд с иранской территории.

А происходит это все как раз на фоне нового взлета напряженности между Ираном и США. Где уже американский удар по иранским целям в Сирии был, как открыто заявили в Вашингтоне, предупреждением, адресованным Тегерану. И когда эксперты опять прогнозируют «закулисный торг» США с соседними с Ираном странами. Причем в арсенал возможных мер — и тем обсуждения в ходе этого торга — могут входить и санкции, и обмен разведданными, и использование воздушного пространства и аэродромов.

И да, Ирану уж точно не стоит быть полностью уверенным, что ему в соседних странах простят открытое заигрывание с террористами на фоне информационных провокаций.

Нурани

Minval.az