FILE — In this May 14, 2020 file photo, relatives cry during the funeral of Kokama Chief Messias Martins Moreira, who died of COVID-19, during his burial service at the Park of Indigenous Nations in Manaus, Brazil. People of Kokama ethnicity have been unable to get medical treatment from the nearby health system or from the government’s indigenous care provider, federal prosecutors said in a lawsuit filed this week. (AP Photo/Edmar Barros, File)

Гражданская полиция в Бразилии сообщила, что город Рио-Бананал, который на юго-востоке страны, потерял все дозы вакцины против COVID-19 после того, как 9-летний ребенок отключил электричество в центре для вакцинации, сообщает издание World Today News.

Свидетели отмечают, что после просмотра камер видеонаблюдения стало ясно, что невинная детская игра привела к тому, что город с населением примерно 19 тыс. человек потерял все доступные вакцины против COVID-19, а также другие виды антидотов, анализы крови и лекарства.

В центре вакцинации внутри часов мигала красная лампа, ребенок пытался выключить ее, вместо этого отключил электричество: «Это невинная детская игра, которая в конечном итоге создала всю эту проблему», — подчеркнул владелец полицейского участка Рио-Бананал.

Minval.az