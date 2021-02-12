Азербайджан исторически был перекрестком религий и культур, а религиозное и этническое разнообразие со временем стало величайшим достоянием страны. Наша страна по-прежнему выполняет ту же функцию, что и историческое место, где встречаются религии и культуры. Сегодня Азербайджан является лидером в регионе не только по своим социально-экономическим успехам, военно-политическому потенциалу, победам на поле боя, но и по обеспечению свободы совести и мультикультурной среды, сохранению многовековых традиций толерантности, пишет Нармин Гусейнзаде, глава молодежного отдела Зангиланского района Азербайджана, в своей статье, опубликованной известным молдавским изданием Tribuna.md.

После восстановления нашей независимости религиозная толерантность, атмосфера толерантности и культура в нашей стране в целом были еще более укреплены в соответствии с государственно-религиозной политикой, сформированной общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, и эта сфера стала приоритетом государства. политика. Право граждан на свободу совести более подробно закреплено в нашей Конституции, а также в Законе о свободе вероисповедания. Заслуги Президента Ильхама Алиева, продолжателя политического курса великого лидера Гейдара Алиева, в занятии в последние годы достойном месте среди стран мира и защите наших национальных и духовных ценностей, особенно в развитии и передаче толерантности и мультикультурные традиции не имеют себе равных. Благодаря успешной политике главы государства созданы все необходимые условия для выживания национальных традиций нашего народа, выдержавших испытание временем. С этой точки зрения, результат проделанной Президентом Ильхамом Алиевым работы заключается в том, что государственно-религиозные отношения в стране были урегулированы в рамках международного права, гармония разнообразия была сохранена и укреплена.В Азербайджане на протяжении многих лет также проводятся различные международные конференции. По словам Президента Ильхама Алиева, мультикультурная ценность Азербайджана выражается в следующем: «Азербайджан расположен на перекрестке цивилизаций, культур и религий. Мы находимся между Европой и Азией. Конечно, это географическое положение сыграло роль в культурном разнообразии Азербайджана. Сегодня в Азербайджане проживают представители всех религий и этнических групп, которые вносят свой вклад в успешное развитие нашей страны. Я считаю, что это одно из наших главных достоинств. Мы гордимся этим и проводим различные международные мероприятия, чтобы продвигать ценности мультикультурализма, мира, сотрудничества и взаимопонимания. Считаю, что такие мероприятия, открытые дискуссии и обмен мнениями необходимы в мире для закрепления положительных тенденций. К сожалению, то, что происходит сегодня в разных частях света, вызывает глубокую тревогу. Мы наблюдаем негативные тенденции. Поэтому мы должны открыто и искренне обсуждать, что нужно сделать, чтобы сблизить страны, цивилизации и религии. Снижение напряженности и ненависти – один из самых важных вопросов в международной повестке дня ».

То, что образцовая позиция нашего государства в этом направлении в современную эпоху, когда Европа признает и заявляет о несостоятельности мультикультурализма, приветствуется зарубежными гостями, экспертами в этой области, исследователями, социологами и политологами, доказывает, что мы находимся на высоте правильный путь.

Пример Азербайджана также подтверждает, что политика мультикультурализма должна основываться на трех основных принципах:

– государство в целом должно обеспечивать плюрализм, в том числе культурный;

– необходимо устранить препятствия на пути социализации даже самых маленьких культурных групп;

– Следует поддерживать возрождение и развитие разных культур.

Если мы посмотрим на исторические традиции, то увидим, что это политическое поведение, которое включает представителей других наций и религиозных групп, проживающих в Азербайджане, стало формой идеологии государственности Гейдаром Алиевым в конце двадцатого века, а также традициями терпимости и толерантности. мультикультурализм был восстановлен.

Как известно, сегодня в Азербайджане проживает 115 национальных меньшинств. Но между народами никогда не было конфликта или проблемы. В результате успешной политики государства жизнь, развитие и безопасность меньшинств в Азербайджане были полностью обеспечены. Хотя языки народов, проживающих сегодня в Азербайджане, принадлежат к четырем основным языковым семьям – тюркской, северокавказской, индоевропейской и картвелльской, доминирующим языком в современной этнолингвистической ситуации в стране является азербайджанский язык, который принадлежит огузская группа тюркских языков.

Основное население страны (более 90%) – азербайджанские турки. Следует подчеркнуть, что азербайджанские турки играют объединяющую роль среди народов, проживающих в стране. Территориальное единство, схожие социально-экономические, географические и исторические условия привели к формированию общих черт в жизни и культуре, обычаях и традициях азербайджанских тюрков и меньшинств. Несомненно, здесь важную роль сыграли интенсивные торгово-экономические и этнокультурные связи между народами.

В нашей стране меньшинства издают газеты и журналы на своих языках .Наряду с Русским государственным драматическим театром имени С. Вургуна в Баку, русские труппы во многих ведущих театрах республики, Государственный драматический театр в Ленкорани, Лезгинский государственный драматический театр в Гусаре, Грузинский государственный театр в Гахе, а также более 40 национальных меньшинств в Баку и нескольких регионах Азербайджана, много музыкальных и фольклорных коллективов.

Уроки родного языка (аварский, курдский, лезгинский, талышский, сахурский, татский, удинский, хыналыгский, иврит) были организованы в средних школах (начальных классах) регионов Азербайджана, где проживают национальные меньшинства, были подготовлены учебники и программы на национальных языках. составлен. Русские, аварские, талышские, курдские, лезгинские, сахурские, татские, удинские, хыналыгские и др. Были приобретены за счет государственных средств. На языках издаются алфавиты, учебные планы и другие учебники, школьные словари, и эта работа продолжается на постоянной основе.

В Азербайджане религиозные свободы должным образом защищены. Наша страна является не только первой колыбелью зороастризма и христианства на Кавказе, но и страной, где широко распространен ислам. В столице, Баку, вы можете увидеть мечети, церкви и синагоги, расположенные недалеко друг от друга. Хотя мы были свидетелями последствий армянского террора против исторических и религиозных памятников Азербайджана, ремонт и защита Армянской церкви в центре Баку в самом современном стиле является ярким примером доброй воли нашего государства и народа. . Возможно, невозможно увидеть такой пример толерантности в большинстве городов мира. В этом смысле Баку входит в список городов, оставивших свой след в истории.

Несомненно, за этим национально-религиозным единством и равенством стоят 30 лет политической воли, деликатной политики и искренности таких лидеров, как Гейдар Алиев и Ильхам Алиев.

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