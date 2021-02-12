В Новосибирске в производстве находятся три тяжелых ударных беспилотника «Охотник», сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник. В них разработчики стараются исправить недостатки пилотной версии новейшего летательного аппарата.

«Охотники» (БПЛА С-70) собирают на авиазаводе имени Чкалова. Предполагается, что их опытные испытания начнутся в течение 2022-2023 гг. На сегодняшний день степень готовности летательных аппаратов не известна. Источник журналистов в оборонно-промышленном комплексе подчеркнул, что в процессе строительства беспилотников будут учтены недостатки первой пилотной версии, в частности систем бортового радиоэлектронного оборудования и элементов конструкции планера.

Предполагается, что в результате с конвейера сойдет «Охотник», который впоследствии будет запущен в серийное производство.

Первый БПЛА С-70 начали испытывать летом 2019 года. Беспилотник имеет взлетную массу 20 тонн, размах крыла — 19 метров. Общая длина «Охотника» — 14 метров. Он способен нести на себе бомбы и ракеты класса «воздух — воздух», может наносить удары как по наземным, так и по воздушным целям. Разработчики сделали ставку на дальность полета, максимально возможную незаметность во всех диапазонах и интеллектуальное управление.

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