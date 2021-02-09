«Исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале The Lancet, подтверждает высокую эффективность российской вакцины. Однако, указывают исследователи, в нем есть несостыковки — ученых беспокоят шесть пунктов», — об этом, как передает Инопресса, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Еще в сентябре около 40 экспертов из команды известного молекулярного биолога Энрико Буччи, возглавляющего в Италии Институт научной достоверности под названием Resis, раскритиковали российские данные. Тогда они указывали прежде всего на бросающееся в глаза дублирование данных в диаграммах публикации».

«Спустя полгода сомнения остались. «Решение российского правительства сделать вакцину доступной до 3-й фазы испытаний по-прежнему неприемлемо», — заявил Энрико Буччи, преподающий в Университете Филадельфии, в интервью Der Spiegel».

«Разработка вакцины «Спутник V», по его словам, нетипична и для России. «Я критикую не биомедицинскую науку в России в целом, а этот конкретный процесс», — отмечает Буччи. По его мнению, даже пандемия не оправдывает такой неполноценный и непрозрачный подход».

«Поэтому его институт еще раз тщательно изучил публикацию в Lancet. Исследователи указывают на шесть пунктов, которые являются для них «поводом для беспокойства» и, несмотря на новую публикацию, по-прежнему остаются непроясненными».

Исследователи отмечают «грубую нехватку прозрачности», передает Der Spiegel. «По словам Буччи, у ученых, в том числе российских, по-прежнему нет доступа к исходным данным о разработке вакцины. В качестве ответа им сообщили, что запросы рассмотрит «отдел безопасности». Это подтверждают в разговоре с Der Spiegel и российские медики. Такое поведение как Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи в Москве, так и журнала Lancet «возмутительно», говорит Буччи».

«По его словам, на настоящий момент зарегистрировано 4 случая смерти вследствие вакцинации «Спутником». Однако подробности известны лишь о двух людях».

«Имеются несостыковки в числе испытуемых. В статье Lancet называются два числа: в одном месте речь идет о 21 977 участниках исследований, в другом месте говорится о 21 862 участниках».

«Возникли вопросы и относительно расчета эффективности: так, у 15% участников группы, принимавшей плацебо, на 42-й день сформировались антитела. Весьма вероятно, что они заразились за это время и Covid-19 протекал у них бессимптомно. Неясно, было ли это учтено в расчетах», — указывает издание.

«Кроме того, неясно, почему в промежуточных исследованиях число испытуемых в «группе вакцинированных» гораздо выше, чем в итоговом отчете в Lancet».

«К тому же в статье Lancet перепутаны цифры в числе участников, заразившихся Covid-19, несмотря на вакцинацию «Спутником»: так, согласно «результатам» исследования, через 21 день из 15 тыс. участников заразились лишь 16 человек, но в другой части статьи речь внезапно идет о 61 случае Covid в этой группе по состоянию на 20-й день».

«Ввиду таких ошибок в цифрах и противоречий нельзя серьезно судить об эффективности», — считает Энрико Буччи. (…) «Вакцина «Спутник», разумеется, могла бы стать ценным дополнением и для Европы, — полагает исследователь. — Однако данные должны, наконец, стать доступными и полными».

«Критика поступает и из России, — продолжает издание. — Лишь некоторые медики осмеливаются открыто ставить под сомнение политику своей страны в области научных исследований. Эпидемиолог Василий Власов из НИУ ВШЭ — исключение. «Печально, что у научного сообщества нет доступа к исходным данным, потому что это открывает путь домыслам о фальсификации данных», — говорится в комментарии Власова о статье Lancet, имеющемся в распоряжении Der Spiegel».

«Так же, как его итальянский коллега Буччи, Власов критикует в своей статье неясное исчезновение на 3-й фазе исследования испытуемых, которые появляются лишь в промежуточных отчетах, а затем, по-видимому, снова исчезают в ходе исследования. Все-таки в группе вакцинированных это были 74 человека. Необычны и колебания в общем числе участников: исследование не поясняет, почему на разных этапах исследования из него исключались люди или же они больше не учитывались авторами исследования. «Есть признаки необоснованного исключения испытуемых», — пишет Власов и его коллеги. Впрочем, нельзя однозначно сказать, искажает ли это данные об эффективности», — говорится в статье.

«Власов также критикует, что в исследовании не учтены бессимптомные случаи. (…) «Это может привести к значительной переоценке защитного действия «Спутника V», — говорится в документе. Впрочем, и другие производители, например, Biontech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca, сначала тестировали свои вакцины в отношении заболеваний Covid-19, а не заражений Sars-CoV-2″.

«По мнению исследователей, несостыковки наблюдаются и в том, что касается долгосрочных последствий вакцинации: так, после завершения испытательного периода из анализа о безопасности были исключены 34% испытуемых. Указанные причины «неубедительны». Это, по словам исследователей, касается и описания смертельных случаев».

«Независимо друг от друга критики российской 3-й фазы испытаний пришли к аналогичным выводам: несмотря на публикацию в авторитетном научном журнале The Lancet, в исследовании есть несостыковки. То, что «Спутник V» с большой долей вероятности является эффективной вакциной, не отрицают ни Энрико Буччи, ни его российский коллега Василий Власов. Но то, действительно ли его эффективность составляет более 90% и насколько безопасен препарат, остается как минимум под вопросом, считают исследователи. Это касается и возможности заражения после вакцинации», — передает Der Spiegel.

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