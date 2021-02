U.S. President Donald Trump hugs American flag at the Conservative Political Action Conference (CPAC) annual meeting at National Harbor near Washington, U.S., March 2, 2019. REUTERS/Yuri Gripas TPX IMAGES OF THE DAY

Руководство Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) поблагодарило бывшего президента США Дональда Трампа за то, что он решил выйти из организации .

Президент гильдии Габриэль Картерис и директор в США Дэвид Уайт опубликовали на сайте организации слово «спасибо».

Трамп решил покинуть гильдию после того, как члены организации пригрозили исключить его после бунта у Капитолия.

«Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии. Вы ничего не сделали для меня», — написал экс-президент США членам Гильдии.

Кроме того, он подчеркнул, что гордится своими работами в кино, среди которых роли в фильмах «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» и «Уолл Стрит: Деньги не спят».

