Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что миру потребуется больше вакцин от COVID-19, учитывая возможное распространение его новых вариантов.
Cоответствующее мнение она выразила в опубликованном в понедельник интервью газете El Pais.
«Сейчас меня беспокоят варианты коронавируса, потому что я знаю, что вирусы мутируют, — отметила она. – Вот, почему я считаю, что мы должны подготовиться к сценариям, которые, как мы надеемся, не осуществятся». «В это воскресенье я встретилась с управляющими фармацевтических компаний, с которыми у нас есть контракты, с учеными и со специалистами из Европейского агентства лекарственных средств, — добавила фон дер Ляйен. — Мы хотим ускорить подготовку на случай, если появятся варианты, вызывающие больше проблем».
В частности, глава ЕК заявила о необходимости «увеличить производственные мощности», поскольку, «если есть что-то, что не подлежит сомнению, так это то, что миру будет нужно больше вакцин, если принимать во внимание варианты» коронавируса. Фон дер Ляйен также выразила уверенность в том, все еще возможно вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы к концу лета.