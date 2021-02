Ursula von der Leyen 2018-08-29, Berlin, Deutschland — Statements Ursula von der Leyen (CDU), Bundesverteidigungsministerin, und des Bundesinnenministers zum Kabinettbeschluss zur Gründung der Agentur für Innovationen in der Cybersicherheit. *** Ursula von der Leyen 2018 08 29 Berlin Germany Statements Ursula von der Leyen CDU Federal Minister of Defense and Minister of the Interior on the Cabinet Decision establishing the Cybersecurity Innovation Agency

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает, что миру потребуется больше вакцин от COVID-19, учитывая возможное распространение его новых вариантов.

Cоответствующее мнение она выразила в опубликованном в понедельник интервью газете El Pais.

«Сейчас меня беспокоят варианты коронавируса, потому что я знаю, что вирусы мутируют, — отметила она. – Вот, почему я считаю, что мы должны подготовиться к сценариям, которые, как мы надеемся, не осуществятся». «В это воскресенье я встретилась с управляющими фармацевтических компаний, с которыми у нас есть контракты, с учеными и со специалистами из Европейского агентства лекарственных средств, — добавила фон дер Ляйен. — Мы хотим ускорить подготовку на случай, если появятся варианты, вызывающие больше проблем».

В частности, глава ЕК заявила о необходимости «увеличить производственные мощности», поскольку, «если есть что-то, что не подлежит сомнению, так это то, что миру будет нужно больше вакцин, если принимать во внимание варианты» коронавируса. Фон дер Ляйен также выразила уверенность в том, все еще возможно вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения Европы к концу лета.

Minval.az