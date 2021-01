Забавный случай произошел в Турции на матче национального чемпионата между «Истанбул Башакхшехиром» и «Сивасспором». Футболисты удивили болельщиков не столько своей игрой, сколько умением остаться незамеченными.

Все дело в том, что одна из команд вышла на поле в белой форме. Во время первого тайма пошел снег и к началу второй половины игры спортсмены одной из команд стали «невидимы» для болельщиков, наблюдавших за игрой по телевизору. Футболисты «Сивасспора», которые вышли на матч в белой форме, начали сливаться с газоном и в какой-то момент разглядеть их на экране стало крайне проблематично.

Несмотря на погодные условия, переодеваться в другую форму спортсменов не отправили. Матч все же был доигран и завершился со счетом 1:1.

It was snowing in Istanbul during the Basaksehir — Sivasspor game and Sivasspor thought wearing white would be a good idea. Yes, there are actually two sides in this photo — look closely and Sivasspor players are there. 💆🏻‍♂️💆🏻‍♂️💆🏻‍♂️ pic.twitter.com/LBV1Zi14Fp

— Çetin Cem Yılmaz (@cetincem) January 16, 2021