Сегодня продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Правопреемник потерпевшего Таир Алиев заявил, что его сын Сабухи Алиев был убит в Агдере остатками армянской армии и незаконными армянскими вооружёнными формированиями.

Потерпевший Сеймур Теймуров, отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, сообщил, что в Агдере в их автомобиль попала ракета типа «Корнет», выпущенная остатками армянской армии и незаконными армянскими вооружёнными формированиями, в результате чего два человека погибли, а он сам получил ранения.

Потерпевший Рафик Ахмедов сообщил, что получил ранения в Агдамском районе в результате подрыва на мине, заложенной противником.

Потерпевший Рамиль Алекперов в своих показаниях отметил, что был ранен в Ханкенди при разрыве мины, заложенной противником.

Мехман Гулиев заявил, что лишился правого глаза в результате осколочного ранения во время артиллерийского обстрела, произведённого противником в Кяльбаджаре.

Рашад Абдуллаев сообщил, что получил ранение в Агдамском районе в результате пуска противотанковой ракеты армянскими вооружёнными формированиями и остатками армянской армии.

Затем выступили другие пострадавшие — Эльсевер Назаров, получивший ранение в Агдере, Фаган Хагвердиев, раненный в Агдамском районе, Сирадж Нифталиев, получивший ранение в Ходжалинском районе, Надир Балаев, Рауф Юсифов и Орхан Фарзалиев, раненные в Ходжавендском районе. Все они заявили, что получили ранения в результате обстрелов со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, Мирсалех Гейдарзаде рассказал, что был ранен в Шуше в результате обстрела со стороны противника. Он отметил, что в результате обстрела, открытого остатками армянской армии и армянскими вооруженными формированиями из лесистой местности, пострадал он и еще один человек, ехавший с ним в машине.

Потерпевший Рагим Ибрагимов заявил, что был ранен в Агдере в результате обстрела со стороны противника.

Агиль Испярзаде в своих показаниях сообщил, что получил ранение на территории Ходжавендского района при артобстреле. По его словам, в результате инцидента два человека погибли, ещё трое — получили ранения.

Пострадавший Рамиль Ханкишиев заявил, что он и Хасы Вердиев были ранены в Агдере в результате разрыва мины, заложенной противником среди кустарников. В этом же инциденте погиб Мирмуса Мехтизаде.

Другой потерпевший — Немат Рустамов сообщил, что получил ранения в Ходжавенде в результате снайперского выстрела и разрыва миномётного снаряда, выпущенного противником.

Эрзулла Тагиев в своих показаниях отметил, что был ранен миномётным огнём, открытым армянскими вооружёнными формированиями в Ходжавендском районе.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, пострадавший Абдулла Аскерзаде заявил, что, находясь в медицинском автомобиле в Ходжавенде, он и Эрзулла Тагиев были ранены в результате разрыва миномётного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и незаконными армянскими вооружёнными формированиями. В своих показаниях он сообщил: «Нас обстреляли несмотря на то, что на автомобиле была видна маркировка медицинской службы».

Потерпевший Вагиф Хейруллаев сообщил, что был ранен в Лачинском районе в результате огня, открытого противником. При этом погиб Мирталыб Агаев, а Орудж Рзаев и несколько других человек, чьи имена он не запомнил, получили ранения.

Пострадавший Миргусейн Достуев заявил, что получил огнестрельное ранение в правую ногу в результате снайперского выстрела в Ходжавенде.

Пострадавшие Пярвиз Искендерли и Самир Фарзалиев сообщили, что были ранены в Ходжалинском районе.

Самиг Алиев подчеркнул, что получил ранения в результате взрыва артиллерийского снаряда, выпущенного врагом близ города Шуша.

Эмиль Джафаров сообщил, что был ранен в результате стрельбы в Ходжавенде со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований.

Пострадавший Турал Дадашев сообщил, что получил травму в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Кяльбаджаре. Он отметил, что тогда погибло несколько человек, имена которых он не помнит.

Нусрет Керимов получил ранение в Агдамском районе в результате обстрела со стороны противника. Пострадавший сообщил, что один из раненых с ним лиц все еще продолжает лечение в больнице.

Аслан Азизов же довел до внимания, что в результате вражеского обстрела в Агдамском районе он сам, Намиг Зохрабов и Нюсрет Керимов получили различные телесные повреждения.

Мухаммед Геюмлу и Мурад Гусейнов сообщили, что были ранены в Агдамском районе в результате обстрела со стороны остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных отрядов.

В ходе судебного заседания также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы потерпевших.

Очередное судебное заседание назначено на 3 июня.