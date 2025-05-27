Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился и побеседовал с жителями в городе Лачин.

Приветствуя главу государства, жители сказали: Добро пожаловать, господин президент.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Господин президент, мы встречаемся с Вами уже в третий раз.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, как ваши дела?

Житель: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Вы приехали одним из первых, да?

Житель: Да, мы приехали одними из первых.

Житель: Можно нам сфотографироваться у нас дома?

Президент Ильхам Алиев: Можно, сфотографируемся.

Житель: Господин Президент, это тоже спецназовец.

Президент Ильхам Алиев: Машаллах, машаллах. Сколько ему лет?

Житель: Пять.

Президент Ильхам Алиев: Машаллах. И звание у него есть.

Житель: Да, да.

Президент Ильхам Алиев: Кто тебе присвоил звание, ты сам? Ты обязательно станешь генералом. Как вам живется?

Жители: Хвала Всевышнему, хорошо. Все хорошо. Прекрасный воздух, прекрасная вода.

Житель: Мы были одними из первых, кто сюда переехал, и с тех пор живем здесь.

Президент Ильхам Алиев: Да, одни из первых.

Житель: Мы также заслуженные учителя. Хотим сфотографироваться с Вами, с нашими учениками, пожалуйста.

Президент Ильхам Алиев: Давайте встанем вот так. Здесь где бы ты ни стоял, все равно виден рай. Я возьму ребенка на руки. Малыш, иди сюда.

Жители: Большое спасибо. Дай ниспошлет Аллах Вам долгих лет жизни, здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, и вам здоровья. Хорошо идут дела в школе?

Житель: Да, отлично, школа очень красивая.

Президент Ильхам Алиев: И приусадебный участок есть?

Житель: Да, есть. Большое спасибо, благодарю, господин президент.

Президент Ильхам Алиев: Завтра праздник. Поздравляю вас с праздником.

Жители: Большое спасибо, господин президент. Да ниспошлет Аллах Вам долгих лет жизни.