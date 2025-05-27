На химическом заводе в городе Гаоми в провинции Шаньдун на востоке Китая произошел мощный взрыв, в результате которого повреждено много домов вокруг.

Информации о причинах взрыва и потерпевших нет. Об этом сообщают South China Morning Post.

По данным медиа, взрыв произошел на объекте, принадлежащем компании Shandong Youdao Chemical.

После взрыва над предприятием вспыхнул огромный огненный шар, а в воздух поднялись клубы серого и оранжевого дыма высотой больше сотни метров.

Взрывной волной были выбиты окна во многих домах неподалеку от предприятия, улицы были покрыты разбитыми стеклами и электроприборами, вылетевшими из домов жителей.

Местные власти начали спасательную операцию с привлечением 55 единиц техники и 232 человек личного состава.