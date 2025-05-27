Мало было всем армян — обиженных и угнетённых, так ещё на голову свалился не кто-нибудь, а сам президент Франции. Если армяне свой мученический имидж слепили из мифов, легенд и сказок, то положение Эммануэля Макрона вызывает серьёзное беспокойство в силу своей реальной угрозы.

Буквально вчера мы стали свидетелями того, как французский президент стал жертвой физической расправы со стороны своей жены. Мало того, что жена Макрона — женщина, несмотря на целую армию убеждённых в принадлежности Брижит к мужскому полу, так она ещё и сильно старше своего бесхребетного муженька.

Судя по видеокадрам для любителей кулачных супружеских боёв, когда пара увлеклась разборками, не увидев, что за ней наблюдают посторонние, мадам Макрон продемонстрировала довольно неплохую физическую подготовку на фоне тщедушного мужа. Да, для дамы — будем её так называть — преклонных лет умение втащить сравнительно молодому мужчине — навык полезный, а если твой супруг — Эммануэль Макрон, то трудно отказать себе в возможности поупражняться. Брижит Макрон ударила французского президента по лицу и даже плешивой бровью не повела, что явно указывает на привычный для этой семейки формат общения. Тут даже становится спокойно, что эти двое не обзавелись детьми в своё время, а то психика макронят знатно бы пострадала при систематическом награждении отца оплеухами.

То ли мадам Макрон никак не может выйти из своего привычного образа строгой учительницы, то ли месье в свободное от президентства время предпочитает облачаться в костюм из красно-чёрного латекса и подчиняться своей госпоже, отдающей приказы под взмах хвоста кожаной плётки. Как говорится, у каждого свои недостатки, которые кто-то превращает в весьма сомнительные достоинства. Ну да ладно.

Хлёсткое в прямом смысле общение четы Макронов увидел весь мир и содрогнулся от мысли о том, что президент Франции нуждается в поддержке, возможно, даже психологической.

Малодушный президент не только от ископаемой благоверной получал леща, но и раньше схватывал смачные затрещины от несогласных с его политикой. Кроме того, в него плевали, запускали сырые яйца, помидоры и прочие удобные для метания в президента пищевые продукты. Видимо, ушатать Макрона для французов стало делом чести.

К слову, Макрон частенько попадает в странные ситуации: то позирует с полуголыми мужчинами, то обнимается с чернокожими потными футболистами, то фотографируется с жителями острова Сен-Мартен, где президент Франции выглядел весьма нелепо на фоне чернокожих молодых людей с оголённым торсом.

Стоит отметить, что участники той скандальной фотосессии даже не стеснялись демонстрировать на камеру неприличные жесты, но Макрона это тогда никак не смутило.

Если во Франции первое лицо регулярно награждается громкими пощёчинами и плевками, то что говорить о простых рядовых гражданах этой страны… Раз президент не защищён от бытового насилия, то можно себе представить масштабы этого средневекового явления на обывательском уровне.

Шибко сердобольный Париж, который резво откликается на первый же зов фейковых хайских страдальцев, лучше бы обратил свой затуманенный взор на такого близкого, но такого несчастного и затюканного Эммануэля Макрона. Гражданское общество на фоне фестиваля ущербных армян не видит истинной жертвы и негативных последствий, которые нагрянут в результате атрофированного образа «лидера» Франции.

Поскольку Макрон давно является жертвой домашнего буллинга, то он смело может обратиться в Бакинскую инициативную группу. Эти люди уж точно знают, как защитить затравленного, зашуганного и лишённого права голоса человека. Если надо, Баку даже может ему предоставить временное убежище, обеспечить возможностью регулярных тренировок, раз уж бокс, которым он якобы занимался, помог не ему, а его учительнице.

Азербайджанские умельцы помогут Макрону поднять его самооценку, обзавестись настоящими мускулами, а не нарисованными. После возвращения в Париж винтажная жена Макрона больше не сможет оставлять следы своих морщинистых пальцев на щеке Эммануэля. Баку готов взять на себя эту ответственность и доведёт дело до конца, покончив с насилием в отношении слабовольного и ссыкливого президента.