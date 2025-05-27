Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Лачинской швейной фабрики LATIFA.
После ознакомления с предприятием глава государства встретился с жителями.
Президент Ильхам Алиев: Как вам живется на родной земле?
Жители: Хорошо, благодаря Вам хорошо.
Президент Ильхам Алиев: И рабочие места открылись.
Жители: Все замечательно.
Президент Ильхам Алиев: Вы также обеспечены жильем.
Жители: Да, на очень высоком уровне. Да ниспошлет Аллах Вам здоровья. У нас такой замечательный президент, как Вы.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо.
Житель: Мы всегда называем Вас мировым лидером. Вы оказываете большую поддержку нашему народу в политическом, моральном и материальном плане. Мы Вам очень благодарны.
Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.
Житель: Иншаллах, когда Вы в следующем году приедете в это время, ждем Вас в гости.
Президент Ильхам Алиев: Приду.
Житель: Всегда Вам рады. Ждем Вас в доме номер 495.
Президент Ильхам Алиев: В городе живете?
Житель: Да. Напротив площади Флага. Всегда пожалуйста. Вы очень простой человек. Очень любите свой народ. Все цените. Мы стольким обязаны Вам.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо.
Житель: И мы гордимся тем, что у нас такой замечательный Президент, как Вы.
Президент Ильхам Алиев: Я тоже горжусь вами. На протяжении многих лет ваши земли были оккупированы, но вы не потеряли надежду. Знали, верили, что вернетесь и вернулись. Теперь вы обеспечены и жильем, и рабочими местами, создана прекрасная промышленная зона. Действительно, Лачин — это райский уголок, здесь приятно и жить, и работать. Главное, что ты на своей земле, на родной земле.
Житель: Мы на своей Родине, на земле наших предков. Очень благодарны.
Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.
Жители: Большое спасибо.
Президент Ильхам Алиев: Завтра День независимости.
Житель: Да хранит Вас Аллах.
Президент Ильхам Алиев: Спасибо, мы встречаемся с вами накануне праздника.
Житель: Это самый большой шанс для нас.
Президент Ильхам Алиев: Живите счастливо.
Жители: Большое спасибо, благодарим.
Президент Ильхам Алиев: До свидания.