Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Лачинской швейной фабрики LATIFA.

После ознакомления с предприятием глава государства встретился с жителями.

Президент Ильхам Алиев: Как вам живется на родной земле?

Жители: Хорошо, благодаря Вам хорошо.

Президент Ильхам Алиев: И рабочие места открылись.

Жители: Все замечательно.

Президент Ильхам Алиев: Вы также обеспечены жильем.

Жители: Да, на очень высоком уровне. Да ниспошлет Аллах Вам здоровья. У нас такой замечательный президент, как Вы.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Мы всегда называем Вас мировым лидером. Вы оказываете большую поддержку нашему народу в политическом, моральном и материальном плане. Мы Вам очень благодарны.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Житель: Иншаллах, когда Вы в следующем году приедете в это время, ждем Вас в гости.

Президент Ильхам Алиев: Приду.

Житель: Всегда Вам рады. Ждем Вас в доме номер 495.

Президент Ильхам Алиев: В городе живете?

Житель: Да. Напротив площади Флага. Всегда пожалуйста. Вы очень простой человек. Очень любите свой народ. Все цените. Мы стольким обязаны Вам.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: И мы гордимся тем, что у нас такой замечательный Президент, как Вы.

Президент Ильхам Алиев: Я тоже горжусь вами. На протяжении многих лет ваши земли были оккупированы, но вы не потеряли надежду. Знали, верили, что вернетесь и вернулись. Теперь вы обеспечены и жильем, и рабочими местами, создана прекрасная промышленная зона. Действительно, Лачин — это райский уголок, здесь приятно и жить, и работать. Главное, что ты на своей земле, на родной земле.

Житель: Мы на своей Родине, на земле наших предков. Очень благодарны.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Жители: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Завтра День независимости.

Житель: Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, мы встречаемся с вами накануне праздника.

Житель: Это самый большой шанс для нас.

Президент Ильхам Алиев: Живите счастливо.

Жители: Большое спасибо, благодарим.

Президент Ильхам Алиев: До свидания.