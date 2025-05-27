Армяне смогут жить в Баку после подписания мирного договора с Азербайджаном. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Остальные смогут вернуться в те села, где когда-то жили на территории Армении. Сейчас ведь армяне живут в Грузии — та же логика», — заявил он в ходе брифинга, не уточнив, кого имеет в виду под «остальными».

По его словам, когда говорится «мир», имеется в виду именно мир.

«Мы даже здороваться друг с другом не будем? Через 5 минут после подписания мирного договора граждане Армении и Азербайджана начнут торговать друг с другом, общаться и взаимодействовать всеми возможными способами», — отметил он.