В Баку прошла пресс-конференция, посвященная итогам международной конференции на тему «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

Исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов заявил, что зарубежные организаторы высоко оценивают проведение таких конференций на постоянной основе в Азербайджане. По его словам, которые приводит «Азертадж», участие делегаций из различных стран, экспертов, представителей общественных и гуманитарных организаций значительно расширило охват конференции.

«Этот процесс уже превратился из инициативы в организованное движение. Мы нацелены на реализацию новых проектов совместными и системными усилиями», — заявил он.

Глава Правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сказал, что в ближайшие годы ожидается создание новых структур в данном направлении. В борьбе с исламофобией необходимо определить и запустить новые механизмы.

«Мы уже перешли от теоретических обсуждений к практическим шагам. Это сопровождается исследовательскими проектами, конференциями и другими мероприятиями. В некоторых сферах образования и юриспруденции вопросы, связанные с исламофобией, входят в повестку дня. Таким образом, мы уже достигли конкретных результатов», — отметил он.

Спецпосланник Генсека ОСИ Мехмет Пачаджи указал на то, что конференция является важным шагом в борьбе с растущей во мире исламофобией. Он подчеркнул, что в рамках мероприятия была всесторонне рассмотрена тема методов противодействия исламофобии.

Глава Дохинского международного центра межрелигиозного диалога Ибрагим Салех Аль Наими поведал о том, что конференция была организована на исключительно высоком уровне. Он добавил, что люди, выступающие против несправедливости, смогли донести свой голос в рамках этого форума.

Руководитель Центра межцивилизационного диалога ИСЕСКО Халид Фатхалрахман высоко оценил заявления президента Ильхама Алиева о борьбе с исламофобией. Он поблагодарил за организацию конференции и усилия Азербайджана в данном направлении.

Главный юрист Межрелигиозного форума G20, советник компании Covington vs Burling LLP Тимоти П. Стратфорд указал на необходимость постоянного сотрудничества между мусульманами. Он отметил, что инициативы Азербайджана в этой области заслуживают высокой оценки.

Глава Центрального совета мусульман Германии Абдасаамад эль-Язиди заявил, что ответом на ненависть к мусульманам должно стать развитие диалога, и это является позитивной тенденцией. Он добавил, что инициативы Азербайджана должны служить примером для всего мира.

Вице-президент COREIS, председатель EULEMA Яхья Паллавичини рассчитывает, что конференция внесет значительный вклад в развитие межрелигиозного диалога. Он отметил, что это мероприятие является проявлением стратегического взгляда президента Ильхама Алиева на мультикультурализм.