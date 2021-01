В возрасте 86 лет после непродолжительной болезни умер британский миллиардер и совладелец медиахолдинга Telegraph Media Group Дэвид Баркли. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Daily Telegraph.

Свою бизнес-империю Дэвид Баркли построил вместе с братом-близнецом Фредериком. Их состояние Forbes оценивал в $4,3 млрд (494-я строчка в списке богатейших людей мира).

С 1960-х годов Дэвид и Фредерик Баркли занимались бизнесом в сфере недвижимости, позднее они занялись гостиничным бизнесом. Некоторое время им принадлежала группа Maybourne Hotel Ltd., в которую входит один из самых известных отелей Лондона, пятизвездочный Claridge’s. Помимо медиахолдинга Telegraph, им принадлежало большое количество объектов люксовой недвижимости и интернет-магазин Very Group. Telegraph Media Group они приобрели в 2004 году, помимо The Daily Telegraph, в него входят The Sunday Telegraph, а также общественно-политический журнал The Spectator.

Соболезнования в связи со смертью Дэвида Баркли выразил премьер Великобритании Борис Джонсон. «С уважением и восхищением прощаюсь с сэром Дэвидом Баркли. Он спас великую газету, создал тысячи рабочих мест по всей Великобритании и страстно верил в независимость этой страны и в то, чего она может достичь», — написал он в своем Twitter.

