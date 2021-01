Администрация действующего президента США Дональда Трампа проводила наиболее жесткую по сравнению со всеми другими политику в отношении России. С таким утверждением выступил в воскресенье госсекретарь США Майкл Помпео.

«Ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты», — написал он на своей странице в Twitter.

Russia, Russia, Russia. . . let’s talk Russia, cut through the noise. No Administration has been as tough on Russia as we have. Period. Full stop. Look at the facts. #LeadingFromTheFront pic.twitter.com/bUIyHt2IWm

