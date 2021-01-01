Избранный американский президент Джозеф Байден вместе с его женой поздравили жителей страны с Новым годом. Однако не обошлось без конфуза. Будущая первая леди страны Джилл Байден в завершение прямого эфира в ежегодной передаче Rockin Eve решила взорвать хлопушку, однако та не сработала.

Большинство американцев в соцсетях не заметили этого инцидента, однако некоторые обратили внимание и выразили беспокойство. Не ждёт ли Америку четыре года таких конфузов? Сам Байден только за последнее время попадал в них не раз, напоминает «Лайф».

Также в ходе обращения к жителям США, которое транслировалось на Таймс-сквер, президентская чета выразила благодарность медикам, которые ведут борьбу с коронавирусной инфекцией. Также Байден и Джилл посоветовали всем сделать прививку от CoViD-19.

Minval.az