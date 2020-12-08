«Ни дня без провокаций» — похоже, армянская политическая верхушка теперь живет именно по такому принципу. На сей раз отличился министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, который накануне озвучил целую серию провокационных заявлений. Так, «главный армянский дипломат» для начала обвинил Азербайджан в «бесчеловечном обращении» с пленными (разумеется, без доказательств — мол, «поступают сведения»). Затем принялся за реанимацию старых фейков в «подновленной редакции»: по его мнению, «Турция должна вывести свой вооруженный персонал и аффилированные с ней террористические группировки из зоны нагорно-карабахского конфликта и Южного Кавказа в целом». Более того, к вящему возмущению господина Айвазяна, «пока нет четких сигналов о выводе иностранных боевиков, террористов», но зато «есть достоверная информация о планах Азербайджана расширить географию распространения боевиков, террористов и наемников и переселить их в «оккупированные районы Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az)». Умудрившись выдать «в одном флаконе» целую серию провокационных штампов.

Можно, конечно, разбирать весь этот, пардон, бред по пунктам. И напоминать господину Айвазяну, что никаких «оккупированных районов Арцаха» не существует в природе, а есть территории Азербайджана, освобожденные Азербайджанской Армией от армянской оккупации. Точно так же нелишне было бы поинтересоваться, в курсе ли министр, как бездарно лопнули армянские фейки по поводу «сирийских боевиков» и «турецких наемников» —за все время боевых действий так и не появилось достоверных свидетельств и доказательств их присутствия. Тем более глупо тиражировать сегодня сказки про «сирийских террористов», которых будто бы переселяют на освобожденные земли. Во-первых, Азербайджану с 700 тысячами вынужденных переселенцев, которые больше четверти века хранили ключи от своих домов, просто незачем заниматься такими «играми в переселение». А во-вторых, подобной «переселенческой агрессией» занималась в прежние годы как раз Армения, пытаясь разместить на захваченных азербайджанских землях приглашенных из Сирии, Ирака, Ливана этнических армян, отдавая предпочтение террористам с боевым опытом.

Но дело не только в том, что глава МИД Армении, пардон, «заврался». По сути дела, Ара Айвазян открыто провоцирует Азербайджан и обозначает агрессивные планы Армении в версии 2.0: здесь не намерены следовать мирным договоренностям и выполнять соглашение от 10 ноября, а как раз наоборот, строят планы силового реванша. Прежде всего, здесь продолжают говорить о «самоопределении Арцаха» — несмотря на то, что вопрос «особого статуса» уже закрыт. В Армении также открыто намекают на новые территориальные захваты —а как еще можно расценить выражение «оккупированные территории Арцаха»? Более того, фейки насчет мифических «террористов», которых такие-сякие Азербайджан и Турция будто бы намерены расселить на освобожденных от армянской оккупации землях — явный сигнал, что Ереван намерен противодействовать возвращению азербайджанских беженцев и в ту часть Карабаха, где продолжается российская миротворческая операция, и даже на освобожденные от оккупации земли. И вот тут уже не получится не поинтересоваться: какими методами намерены действовать в Ереване? Просто лить слезы и тиражировать фейки? Или, как в прежние годы, в ход будут пущены намеренные обстрелы мирного населения и прочие «прелести» армянского террора? Как, наконец, относиться к истеричному требованию, чтобы Турция вывела войска из Карабаха — притом что миротворческая миссия вообще-то совместная, и Турция в ней участвует с полным на то основанием?

И да, озвучивал все это Ара Айвазян в ходе своего визита в Москву, на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Выбор адреса первого визита «новоназначенного» министра иностранных дел — априори «месседж». Первый визит новоиспеченного министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна в Москву — не исключение: глава армянской дипломатии сам старательно подчеркивал это. Судя по всему, в Ереване направляют Москве ясный сигнал: с «ходками на Запад» в Армении по крайней мере на ближайшее время покончено, теперь там намерены хорошо себя вести и слушаться старших. Но на практике…Дело не только в том, что сам Сергей Викторович выступил вполне сдержанно, дипломатично и еще стремился не «замыкаться» на карабахской теме и говорил о сотрудничестве в рамках ОДКБ и ЕАЭС, о координации действий на различных международных «площадках» и даже о преподавании русского языка в Армении (не упомянув при этом недавние скандальные утечки по поводу «государственного статуса» русского языка в Карабахе). Важно другое: Айвазян пытается при этом подорвать и «обнулить» соглашение, подписанное Азербайджаном и Арменией именно с Россией. Требует вывода войск Турции, которая создает совместный мониторинговый миротворческий центр именно с Турцией. Более того, господин Айвазян, заговорив об «оккупированных территориях «Арцаха»», прозрачно намекает и на вооруженные провокации — то есть в результате российские миротворцы гарантированно оказываются на линии огня. И как это все понимать? Ара Генриевич «по личным обстоятельствам» всего этого не понимает? Или пребывает в полной уверенности, что этого не понимают окружающие?

На бытовом уровне в таком случае принято озвучивать не совсем политкорректный совет: «Если человек ищет неприятностей — то обязательно найдет». Но на сей раз «в режиме поиска» целая страна, и она не просто «ищет неприятности», а по горячим следам проигранной войны пытается развязать новую. Судя по всему, уроков из собственного разгрома в Армении так и не извлекли. А это множит шансы на повторение событий. И в какое количество жертв обойдется всем этот «армянский день сурка»?

Нурани, политический обозреватель

Minval.az