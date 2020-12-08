В Армении продолжается «политическая лихорадка». Оппозиция предъявила премьер-министру Николу Пашиняну ультиматум: покинуть свой пост до полудня 8 декабря. Представитель партии АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян уже пригрозил недавнему «королю улиц»: «Мы будем обсуждать два вопроса — день и час ухода Пашиняна, а также предоставление гарантий в том, что народ не предпримет физической расправы». А если Пашинян не уйдет, то «мы сами его отстраним». Со своим единым кандидатом оппозиция уже определилась — это Вазген Манукян, который уже успел побывать и госминистром, и министром обороны, и премьер-министром, хотя в последние годы пребывал в политической «тени». Казалось бы, это внутреннее дело Армении, но министерство обороны Вазген Манукян возглавлял именно в тот период, когда армянская армия оккупировала Шушу и Лачин, а затем принялась за захват окружающих бывшую НКАО районов. И если из всех «занафталиненных» политиков первой половины девяностых из «сундука» извлекли и старательно чистят щеточкой именно его — это говорит о многом. А на фоне других признаков роста в Армении реваншистских настроений — тем более. Так, телеграмм-канал «Баграмян, 26» размещает у себя сообщение журналиста Эрнеста Варданяна: по данным информированных источников в Ереване, «новая война в «Арцахе» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) начнется примерно через полгода». Оказывается, азербайджанские войска приступили к созданию укрепрайонов на освобожденных от армянской оккупации территориях, «они работают очень быстро, и у армян совсем мало времени на подготовку к новой войне», к тому же «и в Ереване, и заодно в Москве прекрасно понимают, что это отнюдь не мир, а перемирие на небольшой срок». От телеграмм-поста Эрнеста Варданяна, армянского блоггера, живущего в Молдове, можно было бы отмахнуться, но «Баграмян, 26» — это уже неофициальный «рупор» команды Пашиняна. А «вброс» информации через несколько источников — классика жанра. Тем более что и ереванские СМИ, и армянская блогосфера регулярно приносят все новые доказательства явного роста реваншизма. Который «подпитывает» не только горечь поражения как таковая, но и особенности «военного пиара». Эксперты проводят параллели между нынешней Арменией и Германией времен первой мировой войны: армянская пропаганда с первых дней войны рассказывала своей аудитории «духоподъемные сказки» про то, как армия одерживает одну победу за другой, гневно опровергала сообщения Азербайджана об освобождении своих городов — и вдруг «непобедимая» Армения, увы и ах, капитулирует. Примерно так же вела себя немецкая пропаганда во время первой мировой войны: армия якобы одерживала одну победу за другой — и внезапно страна проигрывает войну. А это не только подталкивает к поиску «предателей, которые сдали земли», но и изрядно подогревает энтузиазм тех, кто призывает к реваншу и новой войне.

Строго говоря, у Армении нет законных и легитимных методов «соскочить» с выполнения Трехстороннего соглашения от 10 ноября. Да и русскоязычный фольклор не испытывает недостатка в приличных и не очен вариациях на тему «нравится — не нравится» или «куда ты денешься». Но в Армении не только считали и считают вполне допустимым мошенничать на переговорах, и не выполнять взятых на себя обязательств. Уже в новейшей истории Ереван при помощи террора сорвал выполнение российско-казахстанской миротворческой миссии в Карабахе, условия которой тоже не устраивали приверженцев идеи «миацума» и «Великой Армении».

Вспомним: в сентябре 1991 года Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев начинают свою посредническую миссию в Карабахе. Они посещают Баку, Ереван, Гянджу и Ханкенди, затем проходят переговоры лидеров Азербайджана и Армении в российском Железноводске, которые завершаются принятием Железноводской декларации. Она признает Карабах частью территории Азербайджана, предусматривает разоружение незаконных вооруженных формирований и возвращение беженцев. Этот документ полностью устраивает Азербайджан, но сильно не нравится Армении. Небезызвестный Андрей Нуйкин, в те годы — один из наиболее известных армянских лоббистов в России, которого карабахские сепаратисты даже включили в свою переговорную делегацию, писал прямо: «Надежды на мирное разрешение карабахского конфликта, вызванные приездом Ельцина, быстро сменились разочарованием. Сам текст железноводского коммюнике, увы, давал немало оснований для настороженности». Отказаться от выполнения Железноводской декларации Армения не может. Но… 20 ноября 1991 года, у села Гаракенд армянскими террористами сбит вертолет Ми-8. Погибли все 22 человека, находившихся на борту: министр внутренних дел Азербайджана Магомед Асадов, вице-премьер Зульфи Гаджиев, генпрокурор Азербайджана Исмет Гаибов, госсекретарь Тофик Исмаилов…А еще — военные наблюдатели России и Казахстана, находившиеся в Карабахе в рамках той самой Железноводской декларации, которая так не нравилось Еревану. Миротворческая инициатива была сорвана. Дальнейшие события тоже известны: продолжение террора, планомерная «этническая чистка» Нагорного Карабаха, захват Шуши и Лачина, оккупация окружающих бывшую НКАО семи районов Азербайджана…

А теперь «в поле» реализуется политическая инициатива, с участием России и Турции, наиболее влиятельных «внешних игроков» в регионе, и эта инициатива очень сильно не нравится Армении. И на этом фоне уже не получится исключать, что в Армении попытаются «повторить ход» и сорвать выполнение уже Трехстороннего соглашения при помощи провокаций и террора.

Только вот в Ереване не учли сущую малость. Теперь у Азербайджана есть Армия с большой буквы. Та самая, которой Армения совсем недавно проиграла войну. И да, в ходе этой войны рухнули и надежды Еревана, что вместо Армении воевать с Азербайджаном будут «иностранные заступники». Так что в случае попыток реванша Армения получит не повторение «ранних девяностых», а собственный разгром в версии 2.0. И об этом лучше подумать вовремя.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az