Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в турне по Великобритании на королевском поезде.

Герцог и герцогиня Кембриджские посетят общины в преддверии Рождества, чтобы «отдать дань невероятной работе отдельных людей и организаций, которые сделали все возможное в ответ на пандемию коронавируса», приводит «Корреспондент» сообщение Кенсингтонского дворца.

Во время трехдневного тура Уильям и Кейт сделают остановки в Англии, Шотландии и Уэльсе, где пообщаются с рабочими, волонтерами, сотрудниками домов престарелых, учителями и школьниками. Также они уделят особое внимание искусству и наследию, встретившись во время поездки с местными художниками.

Герцогиня отправилась в путешествие в элегантном образе: она надела приталенное пальто Alexander McQueen, замшевые сапогами Ralph Lauren и накинула на шею шарф с традиционным шотландским орнаментом тартан. В руках у нее была миниатюрная сумочка Grace Han.

Принц Уильям выглядел не менее эффектно в темно-синем пальто, костюмных брюках и элегантном шарфе контрастного винного оттенка.

👋The Duke and Duchess are off!

This evening, The Duke and Duchess departed on the #RoyalTrainTour to pay tribute to the inspiring work of those who have gone above and beyond to support communities across England, Scotland, and Wales.

📍London pic.twitter.com/qcarRA9in7

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) December 7, 2020