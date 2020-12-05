Pfizer планирует выпустить только половину от запланированных доз вакцины из-за проблем с цепочками поставок. Об этом сообщает Fox News.

«Расширение цепочки поставок сырья для вакцины заняло больше времени, чем ожидалось. Важно также подчеркнуть, что результаты клинических испытаний были позже, чем изначально планировалось», — сказала представитель компании.

Компания Pfizer и ее партнер из Германии BioNTech SE надеялись произвести сто миллионов вакцин к концу года, однако сейчас количество планируемых доз сократили вдвое — до 50 миллионов.

Pfizer получает сырье у поставщиков в США и Европе. Расширение производства компонентов для вакцины в прошлом месяце оказалось сложной задачей. На тот момент компания ожидала результатов испытаний препарата, говорится в статье.

Компания не уточнила, каких компонентов не хватает для производства. Вакцины обычно содержат материалы, которые включают противовирусные агенты, антисептические жидкости, стерильную воду и элементы ДНК самого вируса, которые не вызывают серьезных симптомов, но запускают иммунную систему для выработки антител.

Обычно компании сначала ждут, когда их продукт одобрят, и только потом начинают закупки сырья, организацию производственных линий и налаживают цепочки поставок, пишет издание.

«В этом случае все произошло одновременно. Мы начали формировать цепочки поставок в марте, когда вакцина еще только разрабатывалась. Это совершенно беспрецедентный случай», — сказал человек, знакомый с процессом разработки вакцины Pfizer.

В настоящее время Pfizer и BioNtech планируют выпустить 1,3 миллиарда вакцин в 2021 году, а нехватку 50 миллионов доз в этом году покроют по мере наращивания производства.

Minval.az