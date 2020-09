Спецпредставитель Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаар находится с визитом в Азербайджане.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«В Баку на два дня для проведения встреч. ЕС глубоко заинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе. Важно снизить напряженность и вернуться к процессу переговоров по существу без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ»,- написал Т. Клаар.

In Baku for two days of meetings. The #EU has a strong interest in peace and stability in the South Caucasus. Important to reduce tensions and return to process of substantial negotiations without preconditions led by ⁦@OSCE⁩ Minsk Group Co-Chairs. pic.twitter.com/egoZQAt9tu

— Toivo Klaar (@ToivoKlaar) September 25, 2020