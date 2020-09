Израильские военные нанесли авиаудары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск 15 ракет в сторону еврейского государства.

Сообщение об этом размещено в среду на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

«Наши ВВС поразили объекты ХАМАС в секторе Газа, в том числе фабрику по производству оружия и взрывчатых веществ, а также военную базу», — говорится в тексте.

Во вторник палестинские радикалы выпустили две ракеты по Израилю во время проходившей в Вашингтоне церемонии подписания соглашений о нормализации отношений между еврейским государством, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Одна из них была перехвачена системой ПВО.

Terrorists in Gaza have fired 15 rockets at Israel since last night.

In response, our Air Force just struck Hamas targets in Gaza including a weapons & explosives manufacturing factory and a military compound.

We will continue to operate against any attempts to attack Israel.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2020