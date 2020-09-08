Адвокаты родственников убитого в Будапеште армянского офицера Гургена Маркаряна, а также его сослуживца Айка Макучяна обжаловали решение Палаты Европейского суда по правам человека. Об этом в своем Facebook сообщила представитель истцов Сирануш Саакян.

В мае этого года ЕСПЧ огласил решение по делу «Маакучян и Минасян против Азербайджана и Венгрии». По словам армянского адвоката, Европейский суд не стал приписывать азербайджанскому государству сам факт убийства Маркаряна и покушения на Макучяна со стороны офицера Рамиля Сафарова. ЕСПЧ основывается на решении венгерского суда, согласно которому Сафаров на момент убийства действовал как частное лицо. Европейский суд также избавил Венгрию от ответственности.

Сирануш Саакян и Левон Геворкян обжаловали решение Палаты ЕСПЧ в Большую палату ЕСПЧ.

Маркарян был убит азербайджанским офицером Рамилем Сафаровым за то, что он неоднократно прилюдно оскорблял азербайджанский народ, измывался над памятью погибших в Карабахской войне и оскорбил государственный флаг Азербайджана. На момент убийства оба офицера находились в Будапеште, где проходили курсы английского языка в рамках программы «Партнерство во имя мира».

13 апреля 2006 года Рамиль Сафаров был приговорён венгерским судом к пожизненному тюремному заключению. 31 августа 2012 года Рамиль Сафаров был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан в соответствии с Европейской конвенцией о передаче осужденных лиц и помилован Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева на основе положений Конституции Азербайджанской Республики.

Minval.az