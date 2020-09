В округе Сан-Диего, штат Калифорния, объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на странице Кливлендского национального леса в «Твиттере».

— Опасная скорость распространения [огня], община Карвакр находится под угрозой, объявлена эвакуация, — говорится в сообщении.

Update on the #ValleyFire, 300-400 acres, dangerous rate of spread, community of Carveacre is threatened and under evacuation orders. Multiple air and ground resources are on scene and en route. pic.twitter.com/soJR5qbstN

— Cleveland NF (@ClevelandNF) September 5, 2020