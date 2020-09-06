Избегайте этих нарушений, если не хотите попасть на штраф или вообще лишиться прав, напоминает «Лайфхакер».

1. Вы игнорируете сигналы регулировщика

Все знают, что нельзя ехать, если регулировщик стоит к вам спиной. Но как запомнить значение остальных его жестов? Все очень просто — заучите стишок:

Оставайтесь на месте, если регулировщик стоит к вам лицом или спиной или же его жезл направлен вправо по отношению к вам либо вверх.

Поворачивайте направо, если жезл указывает прямо на вас. Если он направлен влево, вы можете ехать прямо, выполнять поворот и разворачиваться.

Обращайте внимание и на другие жесты регулировщика — они перечислены в правилах.

2. Вы не уступаете дорогу автобусу

Когда от тротуара или с парковки отъезжает другая машина, уступать путь не нужно. Её водителю придётся подождать, пока в потоке образуется разрыв. Но многие забывают, что в случае с автобусами и маршрутками, которые отъезжают от остановки, нужно действовать совсем иначе.

Если вы двигаетесь по полосе рядом с автобусом, а он остановился в «кармане» или справа у обочины и показывает левый поворот, вы обязаны его пропустить. Даже если автобусов скопилось несколько.

3. Вы проезжаете перекрёсток равнозначных дорог не по правилам

Если на перекрёстке установлен работающий светофор, то знаки, которые имеют меньший приоритет, перестают действовать. То же самое касается перекрёстков с регулировщиками.

Если же нет светофора и знаков приоритета, то пересекающиеся дороги считаются равнозначными в двух случаях:

Они однотипные: обе с твёрдым покрытием (асфальт, гравий, бетон) или грунтовые.

Установлен соответствующий знак — чёрный крест в красном треугольнике.

Главное правило на пересечении равнозначных дорог — пропускать трамваи и транспортные средства, приближающиеся к вам справа. У пешеходов приоритет всегда, на любых трассах и перекрёстках.

Что, если на пересечении равнозначных дорог встретились сразу четыре автомобиля и всем нужно ехать вперёд? Тогда получается «дедлок»: каждый должен кого‑то пропустить. Но никто этого делать не хочет, и возникает пробка.

В ПДД эта ситуация не описана, и считается, что в таком случае водители должны действовать по договорённости. То есть кто‑то один должен пропустить, иначе стоять будут все.

4. Вы совершаете объезд, когда разрешены только обгон или опережение

Прежде всего, вы должны чётко представлять, в чём разница между этими понятиями.

Обгон — это всегда выезд на встречную полосу для опережения движущегося транспорта.

Опережение — это обход машин, которые движутся в попутном направлении, когда при этом вы не выезжаете на встречку.

Объезд — преодоление неподвижного препятствия. Это может быть работающая строительная техника, ДТП, посторонние предметы (например, камни или крупный груз, выпавший на дорогу), сломавшийся автомобиль с включённой аварийной сигнализацией и знаком аварийной остановки. А вот автобус или маршрутка в момент высадки пассажиров к неподвижным препятствиям не относятся.

Вы не имеете права на объезд в следующих случаях:

Когда есть возможность проехать справа, без выезда на встречную полосу или на обочину.

Если на дороге четыре или больше полос.

Если транспорт, который вы хотите объехать, стоит перед переездом.

Кроме того, для этого манёвра нельзя выезжать на трамвайные пути встречного направления.

Если препятствием стали дорожные работы с установленным знаком «Объезд слева», вы имеете право пересечь сплошную (в том числе двойную) и объехать их по встречной полосе. Правда, придётся пропустить машины, которые по ней движутся.

5. Вы совершаете обгон в неподходящих условиях

Это один из самых опасных манёвров, и он часто запрещён. Например:

на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках, если вы двигаетесь по второстепенной дороге;

на пешеходных переходах, железнодорожных переездах и за 100 м от них, а также на многих других участках с ограниченной видимостью;

автомобиль перед вами совершает обгон или включил левый поворот;

автомобиль за вами начал обгон;

на дороге четыре и более полос;

свободной части встречной полосы вам не хватит для обгона, и вы создадите помехи другим участникам движения.

Прежде чем обогнать, подумайте дважды. Сэкономленные минуты часто не стоят этого риска.

6. Вы выезжаете на вафельную разметку или перекрёсток при заторе

Вафельная разметка призвана показать водителям, где находятся границы перекрёстка. И выезжать на неё или сам перекрёсток вы можете только после того, как все машины завершат движение, а пешеходы перейдут полосы в вашем направлении. Если же вы уже въехали на перекрёсток на зелёный, вы обязаны завершить манёвр, будь то проезд, поворот, перестроение. И уже неважно, какой при этом сигнал светофора, если перед ним на перекрёстке нет стоп‑линий.

А вот если на дороге затор, вы не имеете права выезжать на перекрёсток или вафельную разметку. Проблема в том, что в ПДД нет определения пробки так что каждый «гаишник» трактует понятие по‑своему. В целом, если машины стоят или движутся гораздо медленнее, чем в среднем на этом участке дороги, ехать туда и усложнять положение не стоит.

Даже если вам сигналят сзади, не реагируйте. Сложно сохранять самообладание только в первые несколько раз. Вы же не хотите платить штраф, потому что кто‑то за вами слишком спешит?

7. Вы не «переобулись» вовремя

Речь об использовании шин, которые сильно износились или не соответствуют сезону. Не заменить шины вовремя — значит рискнуть не только деньгами, но и жизнью.

В ПДД описаны нормативы по остаточной глубине рисунка протектора для разных покрытий. Если на шинах есть индикаторы износа, всё просто: стираете до них, дальше — на шиномонтаж. Если нет, придётся разбираться в категориях и вооружиться линейкой, чтобы измерить остаток протектора.

Для любого транспорта, который можно водить с правами категории B, в том числе и для легковых автомобилей, этот норматив составляет 1,6 миллиметра. А для мотоцикла — в два раза меньше. Чем машина тяжелее и чем опаснее её занос, тем глубже должен быть рисунок протектора.

Даже если ваша резина относительно новая и отвечает сезону, вы всё равно можете нарваться на штраф. Например, если на колёсах не хватает гаек, отслоился протектор или на одной оси установлены шины разных типов, в том числе с шипами и без, — это тоже нарушение.

8. Вы не замечаете временные знаки

Знаки на жёлтом фоне — временные ограничения или изменения правил, обычно действующих на этом участке. Их часто устанавливают из‑за дорожных работ, велогонок или других мероприятий. Также иногда наносят временную оранжевую разметку.

Какой приоритет у знаков и разметки в этом случае? Сверху вниз — от самых важных к самым слабым:

Жёлтые знаки.

Белые знаки.

Оранжевая разметка.

Белая разметка.

Соблюдать жёлтые знаки необходимо: штрафы за нарушение правил такие же, как для обычных знаков. Если жёлтые знаки противоречат белым, нужно руководствоваться жёлтыми. То же самое с разметкой: ехать нужно по оранжевой, а не по белой.

При этом действие знаков на жёлтом фоне может отменяться знаками на белом фоне. «Гаишники» часто пытаются доказать обратное, но в правилах такого пункта нет.

9. Вы покидаете место ДТП до приезда полиции

Если вы парковались и поцарапали забор, вряд ли вам придёт в голову беспокоиться о его судьбе. Но это ДТП, поэтому единственное правильное решение — остаться на месте и вызвать полицию. В противном случае это может сделать владелец инфраструктуры (забора, парковочного столбика, стены и так далее).

Уехать с заправки со шлангом в бензобаке — это тоже ДТП. Хорошая новость в том, что сейчас пистолеты на шлангах стали делать на магнитах. Если такой элемент дернуть, он не порвётся — так безопаснее.

Почему нельзя уезжать с места ДТП? Возможно, ситуация попала на камеру видеонаблюдения или ваш номер записали свидетели. В таких случаях вы рискуете лишиться прав, потому что скрылись с места ДТП.

Но есть и исключения: если в результате происшествия пострадал человек и вы не можете дождаться скорой, поэтому сами везёте его в больницу, это не считается нарушением. Но затем следует сразу вернуться.

Что, если на парковке задели вас? Смотрите записи с камер. Даже если решите не доводить до суда, есть хороший шанс отремонтировать бампер или крыло за счёт виновника ДТП.

10. Вы двигаетесь задним ходом где хотите

Лишиться прав можно, даже если просто немного сдать назад в неположенном месте. Хорошая новость: участков, где такое запрещено, не так уж и много. Это перекрёстки, тоннели, пешеходные переходы и железнодорожные переезды, остановки транспорта, а также мосты, путепроводы, эстакады и зоны под ними, места, где хотя бы в одном направлении видно меньше 100 м дороги.

Есть и более неочевидные нормы. Например, если вы сдадите задом под «кирпич», то это может трактоваться это как выезд на дорогу с односторонним движением, что чревато штрафом.

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