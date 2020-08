Шведская активистка Грета Тунберг вернулась в пятницу к обычным пикетам в защиту климата после того, как весной эти акции ввиду распространения нового коронавируса были перенесены в интернет и стали цифровыми. Теперь ее можно снова увидеть на том же месте перед зданием парламента в центре Стокгольма, где в августе 2018 года она начала проводить одиночные пикеты в защиту климата, сообщает ТАСС.

“106-я неделя школьной забастовки. Снова у здания шведского парламента! – написала Грета в Twitter. – Если вы будете проводить забастовку, не забывайте сохранять социальную дистанцию и следовать ограничениям в связи с COVID-19″. Запись сделана под фотографией, где активистка стоит в защитной маске вместе с несколькими единомышленниками перед парламентом с плакатом “Школьная забастовка в пользу климата”.

School strike week 106. Back outside the Swedish Parliament!

We will not go away until you #FaceTheClimateEmergency .

If you strike, remember to keep social distance and follow COVID-19 restrictions.#climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #flattenthecurve pic.twitter.com/SVMNzw1OBP

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2020