Шведская активистка Грета Тунберг вернулась в пятницу к обычным пикетам в защиту климата после того, как весной эти акции ввиду распространения нового коронавируса были перенесены в интернет и стали цифровыми. Теперь ее можно снова увидеть на том же месте перед зданием парламента в центре Стокгольма, где в августе 2018 года она начала проводить одиночные пикеты в защиту климата, сообщает  ТАСС.

“106-я неделя школьной забастовки. Снова у здания шведского парламента! – написала Грета в Twitter. – Если вы будете проводить забастовку, не забывайте сохранять социальную дистанцию и следовать ограничениям в связи с COVID-19″. Запись сделана под фотографией, где активистка стоит в защитной маске вместе с несколькими единомышленниками перед парламентом с плакатом “Школьная забастовка в пользу климата”.

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