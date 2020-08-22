На многих «тренингах личностного роста», «коучингах» и прочих подобного рода мероприятиях тренеры и учителя наставляют слушателей: не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели. Входит ли посещение таких лекций в обязательную программу для армянских дипломатов, судить не беремся. Но даже если это и так, то, похоже, армянским дипломатам на этих курсах забыли объяснить сущую мелочь: между амбициозными целями и откровенными фантазиями есть некоторая разница. Особенно если эти фантазии построены на убеждении «мы тут самые умные и хитрые и сейчас всех обведем вокруг пальца». Впрочем, судите сами.

18 августа Азербайджан отметил свой День пограничника — 101-ю годовщину создания своих пограничных войск. В связи с этой датой начальник Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев опубликовал статью в газете «Азербайджан». Где, в числе прочего, отметил, что нашим пограничникам на границе с Арменией удалось продвинуть свои позиции на 1500-1700 метров, в результате чего были расширены возможности для контроля за населенными пунктами противника, его магистральными коммуникациями и стратегическими объектами. Понятно, что об истинных масштабах полученного на Товузском направлении «отлупа» в ереванских кабинетах знали еще раньше. Конечно, мыслящие и ответственные политики после такого задумались бы о цене собственных авантюр и попытались бы найти способ помириться с соседями с наименьшим ущербом для себя. Но в Армении пошли своим путем. И принялись по очередному кругу уговаривать другие страны не продавать Азербайджану оружие. Особого внимания удостоился Израиль — здесь за уговоры принялся лично министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. Аудиенции у израильских чиновников он, правда, не удостоился и вынужден был довольствоваться интервью The Jerusalem Post, где старательно излагал обидчик: как это так —Израиль продает оружие Азербайджану? Да еще на 5 миллиардов долларов?

Интервью появилось в конце июля. А накануне новоназначенный посол Армении в Израиле Армен Смбатян пожаловал в студию израильского телеканала ITON.TV. Ожидал, возможно, приятного во всех смыслах разговора. Но ведущий Александр Вальдман устроил незадачливому послу тот еще «разнос». И не только разбил в пух и прах все «доводы», которые приводил в своей статье Мнацаканян, но и задал Смбатяну весьма и весьма неприятные вопросы: почему в 2016 году в Армении был установлен памятник фашистскому прихвостню Нжде? И кто совершил акт вандализма против памятника жертвам Холокоста в Ереване?

Но, возможно, самые неприятные вопросы для армянской дипломатии еще впереди. И касаться они будут нынешних отношений Армении с Ираном.

Здесь, пожалуй, надо немного отвлечься от темы. И вспомнить и недавние заявления МИД Азербайджана по поводу проводимой Арменией политики незаконного заселения оккупированных азербайджанских территорий, и заявления армянских политиков о том, что заселять в первую очередь надо долину реки Араз. А это, если кто забыл, тот самый оккупированный участок границы Азербайджана и Ирана. И если именно эту зону по ту сторону линии фронта называют «стратегической» и рассуждают о ее важности для развития связей с «дружественным Ираном», это говорит о многом. Тем более если вспомнить, как лил слезы по убитому иранскому генералу Касему Сулеймани Аршавир Гарамян, именующий себя «секретарем Совета безопасности Нагорного Карабаха».

И уж тем более дает изрядную информацию к размышлению еще одна ретроспектива — визит на Южный Кавказ тогдашнего советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Которому, напомним, так и не удалось договориться с Николом Пашиняном о соблюдении наложенных на Иран санкций. Что при этом творилось и продолжает твориться на том самом оккупированном Арменией участке государственной границы Азербайджана и Ирана, который находится сегодня во внеправовом пространстве и через который можно «провести» что угодно и кого угодно. Тем более что слишком многое указывает на то, что Армения использовалась и используется в качестве «канала» для обхода наложенных на Иран санкций.

А сегодня все эти соображения получают уже другое прочтение. Госсекретарь США Майк Помпео, напомним, предупредил, что Соединённые Штаты через месяц восстановят все действовавшие ранее санкции в отношении Ирана, и что рестриктивные меры будут вводиться и в отношении тех стран, которые нарушат наложенные США ограничения.

И как раз в эти же дни Армения анонсирует экономический форум в свободной зоне «Арас» на границе с Ираном — в Мегри. Посылая всем заинтересованным сторонам понятный «месседж»: Ереван опять готов помочь Тегерану и его партнерам «обходить» санкции.

Только вот в Ереване, похоже, не задумались. что эти «месседжи» читают не только их тегеранские партнеры, но и эксперты США и Израиля. А значит, главные неприятные вопросы для Армении еще впереди. И задавать их будут уж точно не в телеинтервью

Нурани

Minval.az