Посольство США в Ливане поддержало массовые протесты в Бейруте, начавшиеся после мощного взрыва в районе порта, в результате которого пострадали несколько тысяч человек. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте диппредставительства в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что ливанский народ «слишком долго страдал» и заслуживает того, чтобы лидер прислушался к нему и «изменил курс с учетом требований населения о прозрачности и подотчетности».

«Мы поддерживаем их право на мирный протест и призываем всех участников воздержаться от насилия», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о том, что в ходе протестов в Бейруте пострадали более 700 человек. По данным Al Jazeera, ранения получили по меньшей мере 728 человек, был убит один полицейский. Еще 19 протестующих были задержаны.

1/2 The Lebanese people have suffered too much and deserve to have leaders who listen to them and change course to respond to popular demands for transparency and accountability.

— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 8, 2020