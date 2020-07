Omar Hassan Ahmad al-Bashir, the president of Sudan, listens to a speech during the opening of the 20th session of The New Partnership for Africa’s Development in Addis Ababa, Ethiopia, Jan. 31, 2009. The partnership’s primary objective is to eradicate poverty in Africa and bring long-term and sustainable political, economic, and social change to the continent. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt/Released)

Омара аль-Башира судят по обвинению в подготовке заговора, приведшего к свержению правительства в 1989 году.Бывший президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир во вторник, 21 июля, вновь предстал перед судом — на этот раз по обвинению в подготовке заговора в 1989 году, когда в результате поддержанного исламистами госпереворота правительство было свергнуто, а сам он занял пост главы государства. Как передало агентство AP, возле суда в Хартуме собрались десятки людей. Они наблюдали за тем, как 76-летнего аль-Башира, находившегося до этого под стражей, заводили в здание.

В отношении политика ведется ряд несвязанных друг с другом процессов. Кроме того, мировая общественность добивается, чтобы он предстал перед Международным уголовным судом в Гааге по обвинениям в военных преступлениях и геноциде, связанных с конфликтом в Дарфуре в 2000-х годах.

В декабре 2019 года аль-Башир был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В силу преклонного возраста, его отправили не в тюрьму, а в специальное государственное учреждение для пожилых заключенных. Изначально ему грозило лишение свободы сроком до 10 лет.

Аль-Башир, авторитарно правивший Суданом около 30 лет, был свергнут в апреле 2019 года. Сначала его подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В августе того же года начался процесс по делу экс-главы государства, которого обвинили, среди прочего, во взяточничестве, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты.

В 2009 году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в военных преступлениях и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным ООН, с начала конфликта в 2003 году там погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут свергнутого президента Гааге, а будут судить его на родине.

В июне 1989 года Омар аль-Башир возглавил военный переворот, в результате которого было свергнуто правительство Садыка аль-Махди. Политик руководил Советом командования революции национального спасения, возложившим на себя всю полноту законодательной и исполнительной власти, стал премьер-министром и министром обороны, получил звание генерал-лейтенанта и полномочия главнокомандующего вооруженными силами. После его прихода к власти в стране было введено чрезвычайное положение, отменена конституция, распущены парламент, правительство и правительственные учреждения, созданы военные трибуналы, пишет DW.

Minval.az