Омара аль-Башира судят по обвинению в подготовке заговора, приведшего к свержению правительства в 1989 году.Бывший президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир во вторник, 21 июля, вновь предстал перед судом — на этот раз по обвинению в подготовке заговора в 1989 году, когда в результате поддержанного исламистами госпереворота правительство было свергнуто, а сам он занял пост главы государства. Как передало агентство AP, возле суда в Хартуме собрались десятки людей. Они наблюдали за тем, как 76-летнего аль-Башира, находившегося до этого под стражей, заводили в здание.
В отношении политика ведется ряд несвязанных друг с другом процессов. Кроме того, мировая общественность добивается, чтобы он предстал перед Международным уголовным судом в Гааге по обвинениям в военных преступлениях и геноциде, связанных с конфликтом в Дарфуре в 2000-х годах.
В декабре 2019 года аль-Башир был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В силу преклонного возраста, его отправили не в тюрьму, а в специальное государственное учреждение для пожилых заключенных. Изначально ему грозило лишение свободы сроком до 10 лет.
Аль-Башир, авторитарно правивший Суданом около 30 лет, был свергнут в апреле 2019 года. Сначала его подвергли домашнему аресту, а затем поместили в тюрьму для особо опасных преступников. В августе того же года начался процесс по делу экс-главы государства, которого обвинили, среди прочего, во взяточничестве, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты.
В 2009 году Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира по подозрению в военных преступлениях и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным ООН, с начала конфликта в 2003 году там погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут свергнутого президента Гааге, а будут судить его на родине.
В июне 1989 года Омар аль-Башир возглавил военный переворот, в результате которого было свергнуто правительство Садыка аль-Махди. Политик руководил Советом командования революции национального спасения, возложившим на себя всю полноту законодательной и исполнительной власти, стал премьер-министром и министром обороны, получил звание генерал-лейтенанта и полномочия главнокомандующего вооруженными силами. После его прихода к власти в стране было введено чрезвычайное положение, отменена конституция, распущены парламент, правительство и правительственные учреждения, созданы военные трибуналы, пишет DW.