Хавьер Мендес, который тренирует Хабиба Нурмагомедова, заявил, что поддержит любое решение бойца о продолжении карьеры. Об этом он заявил в эфире радиостанции SiriusXM.

«Понятия не имею, что в голове у этого бедного парня. Я буду с ним, что бы он ни захотел сделать. Ему нужна моя поддержка. Если он захочет драться, то я с ним, если нет — тоже. Если он решит завершить карьеру, я на его стороне, если нет, то я тоже его поддержу», — сказал Мендес.

При это тренер уверен, что Хабиб хочет продолжить наследие своего отца. «Он сам является отличным тренером и занимался этим последние годы. Он помогал тренировать своего двоюродного брата, Ислама и других восходящих молодых звезд», — добавил Мендес.

3 июля стало известно о смерти Абдулманапа Нурмагомедова. Тренер в конце апреля был госпитализирован в Дагестане с воспалением легких. Позже его перевезли в Москву, где диагностирован коронавирус.

Он тренировал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему попасть в Книгу рекордов России.

На счету Хабиба Нурмагомедова, который является абсолютным чемпионом UFC, 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах (MMA). Следующую защиту чемпионского титула в легком весе он должен провести в сентябре в поединке с американцем Джастином Гейджи.

🔊 @akajav won’t speculate on Khabib Numagomedov’s future after the tragic passing of his father, but he’ll be there to support him whatever his choice may be #TLTS@lthomasnews pic.twitter.com/UBxhePAIKk

— MMA on SiriusXM (@MMAonSiriusXM) July 7, 2020