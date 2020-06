Глава скорой помощи Тегерана Пейман Сабериан рассказал подробности произошедшего в столице взрыва. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Fars.

По его словам, взрыв произошел на территории медицинской клиники, расположенной на севере иранской столицы. После взрыва начался пожар.

Он уточнил, что в результате погибли 13 человек. Кроме того, пострадавшими числятся шесть граждан.

Причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка газа.

Сегодня вечером в северной части Тегерана прогремел взрыв. Как отмечается, взрыв был слышен в районе Таджриш.

По данным пожарных, горит медицинская клиника на улице Шариати, передает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

