Американский сенатор от штата Нью-Джерси и демократ Боб Менендес призвал Сенат проголосовать за введение новых санкций в отношении России.

Он сделал это заявление на фоне публикации The New York Times, которая сообщила об участии РФ в убийстве американский военных в Афганистане. Эта новость вызвала поток вопросов у законодателей в Вашингтоне, которые захотели получить ответы.

Менендес заявил в Twitter, что если президент США Дональд Трамп «отказывается привлечь российского коллегу Владимира Путина к ответственности за финансирование терроризма против американских войск в Афганистане», то Конгресс должен снова активизировать свою деятельность.

«Мое предложение о санкциях против РФ вышло в декабре и ждет голосования», — напомнил он.

If Trump refuses to hold Putin accountable for funding terrorism against US troops in Afghanistan, then Congress must again step up.

My Russia sanctions legislation passed out of SFRC in December and is waiting for a vote. McConnell must act this week. https://t.co/UXuQhFmoy7

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) June 27, 2020