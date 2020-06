Американская компания The Walt Disney Company, владеющая сетью парков развлечений, изменит тематику аттракционов в двух своих парках развлечений после обвинений в расизме. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте компании.

Изменению подвергнется водный аттракцион Splash Mountain в парках развлечений Disney World Resort в городе Орландо (штат Флорида) и Disneyland в Анахайме (штат Калифорния). До настоящего момента тематика этих аттракционов основывалась на фильме 1946 года «Песня юга» (Song of the South) режиссера Уилфреда Джексона. Эта игровая картина с использованием анимационных героев неоднократно подвергалась критике за якобы содержащийся в ней расизм. Сюжет фильма основан на «Сказках дядюшки Римуса» Джоэля Харриса, а основные события разворачиваются на плантации на юге США в период после Гражданской войны (1861-1865) и последовавшей за ней отмены рабства.

На фоне протестов, вспыхнувших в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, руководство The Walt Disney Company приняло решение сменить тематику аттракционов. Отныне они будут посвящены темнокожей принцессе Тиане — главной героине мультипликационного фильма «Принцесса и лягушка» (The Princess and the Frog, 2009) режиссеров Рона Клементса и Джона Маскера.

«Новая концепция аттракциона лишена предрассудков, — указывается в заявлении компании. — Она найдет отклик и подарит вдохновение всем нашим посетителям, демонстрируя разнообразие миллионов людей, которые ежегодно приезжают в наши парки [развлечений]».

Minval.az